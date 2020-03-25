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Son Dakika: Tek kullanımlık maske, solunum cihazları ve etil alkol de gümrük vergileri kaldırıldı

Son dakika: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan koronavirüs tedbirleri kapsamında, tek kullanımlık tıbbı maske, solunum cihazları ve etil alkol de gümrük vergilerinin kaldırıldığını duyurdu.

25.03.2020 09:38 | Son Güncelleme: 25.03.2020 10:38

Koronavirüsün Türkiye'de kendini göstermesinin ardından bir dizi önlemler alınmaya devam ediyor. Son olarak koronayla mücadelede çok önemli bir yere sahip olan ürünler için bir düzenleme yapıldı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan; tek kullanımlık tıbbı maske, solunum cihazları ve etil alkol de gümrük vergilerinin kaldırıldığını duyurdu.

Sosyal medyadan açıklama yapan Pekcan şunları söyledi:

"Koronavirüse yönelik aldığımız tedbirler kapsamında, ortaya çıkması muhtemel ihtiyacın karşılanması ve arz güvenliğinin devamını sağlayabilmek amacıyla, tek kullanımlık tıbbi maskelerde yüzde 20 olarak uygulanan ilave gümrük vergisini kaldırdık.

SOLUNUM CİHAZLARI VE ETİL ALKOLDE DE KALDIRILDI

Ventilator, oksijen konsantratörü gibi solunum cihazları için yüzde 13 oranında uygulanan ilave gümrük vergisini de kaldırdık. Bunun yanı sıra kolonya ve dezenfektan üretiminde ham madde olarak kullanılan dökme etil alkol ithalatında hali hazırda yüzde 10 olarak uygulanan gümrük vergisini kolonya ve dezenfektan üreten sanayiciler için sıfırladık.

Koronovirüs tedbirleri kapsamında yapılan ve bugün yayımlanarak yürürlüğe giren İthalat Rejimi Kararlarında söz konusu değişiklikleri içeren Cumhurbaşkanımızın kararları hayırlı olsun."

Son Dakika: Tek kullanımlık maske, solunum cihazları ve etil alkol de gümrük vergileri kaldırıldı
Etiketler : Ruhsar Pekcan, Ekonomi

Haberin Videosu :

Tek kullanımlık tıbbı maskede ilave gümrük vergisi kaldırıldı

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