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Son dakika: Koronavirüs nedeniyle Mart ayında ihracat %17,81 oranında azaldı

Son dakika: Koronavirüs nedeniyle Mart ayında ihracatta büyük düşüş yaşandı. Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre, Mart ayında ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre %17,81 oranında azalarak 13,43 milyar dolar olarak gerçekleşti.

02.04.2020 11:05 | Son Güncelleme: 02.04.2020 11:18

Ticaret Bakanlığı, Mart ayına ilişkin ihracat ve ithalat rakamlarını paylaştı. Buna göre, ihracat Mart ayında yüzde 17,81 düşüşle 13,43 milyar dolar oldu. 2020 yılının Ocak-Mart döneminde ihracat yüzde 3,93 azalışla 42,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. İthalat ise Mart ayında yüzde 3,13 artarak 18 milyar 821 milyon dolar oldu.

DIŞ TİCARET AÇIĞI 5 MİLYAR 395 MİLYON DOLAR

Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre Mart ayında dış ticaret açığı 5 milyar 395 milyon dolar olarak gerçekleşirken dış ticaret hacmi ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,76 azalarak 32 milyar 247 milyon dolar oldu.

Açıklamada şöyle denildi:

"2020 yılının Ocak-Mart döneminde ise ihracatımız yüzde 3,93 azalışla 42,8 milyar dolara olmuştur. Mart ayında tüm dünyayı hem sosyal hem de ekonomik anlamda çok büyük oranda olumsuz etkileyen Kovid-19 salgını nedeniyle başta komşu ülkelerimiz Irak ve İran sınırlarındaki karantina önlemleri ve AB ülkelerinde görülen pazar ve talep daralmaları Mart ayı ihracatımızda görülen düşüşün ana nedeni olmuştur. Mart ayında görülen bu düşüş, yılın ilk 2 ayında yüzde 4,1 oranında artış gösteren ihracatımızın da 3 aylık dönem itibariyle negatif büyüme göstermesine neden olmuştur.

Son 12 aylık döneme bakıldığında ise ihracatımız bir önceki döneme göre yüzde 0,4 oranında artış ile 179 milyar 98 milyon dolar seviyesine yükseldiği görülmektedir.Mart ayında ithalatımız ise yüzde 3,13 artarak 18 milyar 821 milyon dolar olmuştur."

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Son dakika: Koronavirüs nedeniyle Mart ayında ihracat %17,81 oranında azaldı
Etiketler: Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, İhracat, Ekonomi, Güncel

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Türkiye Kovid-19'la mücadele ederken Mart ayında ihracat 7,81 oranında azaldı
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