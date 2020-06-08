Son dakika... Tokat'ta 5 yavru köpek ölmek üzereyken bulundu

Gelen son dakika haberine göre Tokat'ta 5 yavru köpek ölmek üzereyken bulunduTOKAT'ın Zile ilçesinde ölmek üzereyken bulunan 5 yavru köpeğin tedavisi olay yerinde yapıldı.

08.06.2020 17:48 | Son Güncelleme: 08.06.2020 17:54
Tokat'ta 5 yavru köpek ölmek üzereyken bulundu
TOKAT'ın Zile ilçesinde ölmek üzereyken bulunan 5 yavru köpeğin tedavisi olay yerinde yapıldı.
Zile ilçesinde bulunan Şeyh Ali Mahallesinde 5 yavru köpeğin yerde yattığını gören hayvanseverler belediye ekiplerine haber verdi. Can çekişen yavrulara olay yerinde ilk müdahaleyi yapan Belediye Veterineri Yaşar İş hayvanlara serum taktı. Yapılan ilk müdahalenin arından yavru köpekler belediye veterinerine götürerek tedavileri başlatıldı. Bir yavru köpeği ölümden kurtarıldığını diğer yavruların durumlarının ağır olduğu belirten Zile Belediyesi Veterineri Yaşar İş, "Bu hayvanların muhtemelen anneleri zehirlenmiş anneden de yavrulara zehrin geçmiş olabilir. Anne de ortalarda yok muhtemelen ölmüştür. Yavrunun birini kurtardık. Umut ediyoruz ki zehirleme kasıtlı yapılmamıştır. Araştırıyoruz" dedi.
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Son dakika... Tokat’ta 5 yavru köpek ölmek üzereyken bulundu

Kaynak: DHA

Etiketler: Tokat, Zile, Güncel, Haber

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