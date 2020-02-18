Son Dakika: TOKİ'nin 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi'nde ilk kura 24 Şubat'ta çekilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu ve vatandaşların büyük ilgi gösterdiği 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi'nde ilk kura 24 Şubat'ta İzmir Karabağ 'da yapılacak evler için çekilecek.

YATAY MİMARİYLE YAPILACAK

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yatay mimari anlayışıyla İstanbul başta olmak üzere 81 ilde 2+1 ve 3+1 planında yapılacak 100 bin sosyal konut için 16 Aralık 2019'da başlayan başvurular 15 Ocak'ta sona erdi.

BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Depreme dayanıklı, kimlikli, mahalle kültürünün yaşatılacağı ve yatay mimari esasıyla inşa edilecek sosyal konutlara Türkiye genelinde vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Başvuruların e-Devlet üzerinden ve belirlenen bankaların yetkili şubeleri aracılığıyla kabul edildiği kampanyaya toplam 1 milyon 211 bin 518 başvuru yapıldı.

EN ÇOK BAŞVURU İSTANBUL'DAN

Projeye en çok başvuru İstanbul'dan geldi. İstanbul'dan 375 bin 953, İzmir'den 75 bin 288, Gaziantep'ten 69 bin 686, Bursa'dan 56 bin 142 ve Ankara'dan 18 bin 38 kişi başvuruda bulundu.

İLK KURA ÇEKİMİ 24 ŞUBAT'TA

Vatandaşların en çok merak ettiği konu ise kuraların ne zaman çekileceğiydi. TOKİ'den yapılan açıklamada ilk kuranın 24 Şubat'ta İzmir Karabağ'da yapılacak proje için gerçekleştirileceği ifade edildi.