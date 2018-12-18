Son Dakika! Toplanan CHP Parti Meclisi'nde Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş İsimleri Onaya Sunulacak

CHP'de bugün iki kritik toplantı peş peşe yapılacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu önce Merkez Yönetim Kurulu (MYK),ardından da Parti Meclisi toplantısına başkanlık edecek. CHP'de yerel seçimlerde yarışacak bazı adayları belirlemek için toplanan Parti Meclisi'ne İstanbul Büyükşehir Belediyesi için Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi için ise Mansur Yavaş'ın isimleri sunulacak.

EKREM İMAMOĞLU İLAN EDİLECEK

Toplantıda, Ekrem İmamoğlu'nun adının resmen ilan edilmesi bekleniyor. Beylikdüzü Belediye Başkanı İmamoğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilmesinin yanı sıra, Antalya'da Muhittin Böcek'in, Adana'da Zeydan Karalar'ın, Bursa'da ise Mustafa Bozbey'in adaylığına kesin gözüyle bakılıyor. CHP ile İYİ Parti işbirliğinin dışında bırakılan Mersin Büyükşehir Belediyesi için ise, eski milletvekili Serdal Kuyucuoğlu'nun bir adım önde olduğu belirtiliyor. Bu arada kulislerde, toplantıda ilan edilecek aday sayısının "İstanbul adayını gölgelememek adına" beklentinin altında tutulabileceği konuşuluyor.

Ekrem İmamoğlu

ANKARA İÇİN MANSUR YAVAŞ

Ankara adayının ise bugün açıklanması beklenmiyor. Fakat Ankara için netleşen Mansur Yavaş'ın bugün PM'ye sunulması bekleniyor.