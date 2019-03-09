Trabzonspor, Akhisarspor'u 2-1 Mağlup Etti!

Süper Ligin 25. haftasında Trabzonspor, Şenol Güneş Spor Kompleksinde Akhisarspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı. Trabzonspor'a galibiyeti getiren goller, 70. dakikada Nwakaeme ile 76. dakikada penaltıdan Jose Sosa'dan geldi. Akhisarspor'un golünü 65. dakikada Jeremy Bokila kaydetti.
TRABZONSPOR 40 PUANA YÜKSELDİ
40 puana yükselen Trabzonspor, önümüzdeki hafta Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak. 21 puanda kalan Akhisarspor ise sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.
YUSUF YAZICI, ERZURUMSPOR'A KARŞI YOK
Karşılaşmanın 34. dakikasında sarı kart gören Yusuf Yazıcı önümüzdeki hafta oynanacak olan BB Erzurumspor-Trabzonspor maçında cezalı duruma düştü.
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