09 Mart 2019, 18:01
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Trabzonspor, Akhisarspor'u 2-1 Mağlup Etti!

Spor Toto Süper Ligin 25. haftasında Trabzonspor, sahasında Akhisarspor'u konuk etti. 1-0 geriye düşen bordo-mavililer, karşılaşmadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Süper Ligin 25. haftasında Trabzonspor, Şenol Güneş Spor Kompleksinde Akhisarspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı. Trabzonspor'a galibiyeti getiren goller, 70. dakikada Nwakaeme ile 76. dakikada penaltıdan Jose Sosa'dan geldi. Akhisarspor'un golünü 65. dakikada Jeremy Bokila kaydetti.

TRABZONSPOR 40 PUANA YÜKSELDİ

40 puana yükselen Trabzonspor, önümüzdeki hafta Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak. 21 puanda kalan Akhisarspor ise sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.

YUSUF YAZICI, ERZURUMSPOR'A KARŞI YOK

Karşılaşmanın 34. dakikasında sarı kart gören Yusuf Yazıcı önümüzdeki hafta oynanacak olan BB Erzurumspor-Trabzonspor maçında cezalı duruma düştü.

Şenol Güneş, Trabzonspor, Spor


YORUMLAR (1)
EZELDEN TSLİ: KAMİL AHMET İLE BU İŞ OLMAZ. YUSUF YAZICI DA PİYASA YAPACAĞIM DİYE BENCİLLİKTEN UZAKLAŞMALI. YUSUF KARDEŞİM ASİST YAPARAKTA PİYASA YAPABİLİRSİN (MESALA SOSA GİBİ), BU YORUMU AKSİHAR MAÇI İÇİN YAPMIYORUM ÇÜNKÜ GÖREVDE OLDUĞUM İÇİN İZLEYEMEDİM. . DAHA ÖNCEKİ MAÇLARDA İZLEDİĞİM İÇİN YAPIYORUM.
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