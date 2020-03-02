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Son Dakika: Trabzonspor'da Daniel Sturridge'nin sözleşmesi karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildi

Son dakika: Trabzonspor'da sürpriz bir ayrılık yaşandı. İngiliz yıldız Daniel Sturridge'in, alacaklarına karşılık sözleşmesinin feshedildiği KAP'a bildirildi.

02.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 02.03.2020 12:29

Şampiyonluk yarışında emin adımlarla devam 'da ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçı öncesi sürpriz bir gelişme yaşandı. Bordo-mavili kulüp, Daniel Sturridge ile yolların ayrıldığı açıklandı.

TÜM ALACAKLARINDAN VAZGEÇTİ

Sakatlıkları nedeniyle sezon başından bu yana Trabzonspor'un pek fazla yararlanamadığı Daniel Sturridge, bordo-mavili kulüple yolların ayrılması yönünde anlaşma sağladı. Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada "Şirketimiz ile Profesyonel Futbolcumuz Daniel Andre Sturridge arasında imzalanmış olan, 21.08.2019 başlangıç 31.05.2021 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan fesih anlaşması gereğince, futbolcu, ileriye dönük tüm hak ve alacaklarından vazgeçmiştir." ifadeleri kullanıldı.

DANIEL STURRIDGE'İN PERFORMANSI

Sezon başında Trabzonspor'a imza atan Daniel Sturridge, 11 lig maçına çıkarken, toplamda 526 dakika görev yaptı. 30 yaşındaki İngiliz golcü, ligde 4 maç ve 4 asistlik performans sergiledi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 maçta 198 dakika oynayan ve 3 gol atan Sturridge, UEFA Avrupa Ligi'nde de 2 karşılaşmada 126 dakika süre aldı.

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Son Dakika: Trabzonspor'da Daniel Sturridge'nin sözleşmesi karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildi

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HABER YORUMLARI (11)
EMEKLI GAZETECI:SAMPIYONLUGUN BÜYÜK ADAYISINIZ BU GIBI AYRILIK VE DEDIKODULAR TAKIMI OLUMSUZ ETKILER. AMAN DIKKAT. . TRABZON. . FUTBOLCULARA BASINA ACIKLAMA YAPMAMA UYARI ve BIR KISIM IDARECILERIN BU HUSUSA UYMALARINI SAGLAYIN.
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YASLI KURT:Bizim ulkemize bunun kalitesi fazlaydı zatii
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TS:Allahim Sükürler olsun. Buna verdigimiz Parayi Nwakaeme Sörltoh ve Ugurcana icin üce bölelim. 2, 5 Milyon para az degil.
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5 2
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REAL HAMSİ:Kör ölür badem gözlü olur derler ama bunlarda tam tersi işliyor. Adam bunlarda oynarken badem gözlü gidince kör oluyor. . . Gelirken sturridge dansı olacak, gidince hele şükür kurtulduk oldu. . . Bi oturmuş karakteriniz olsun be. . .
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2 0
FIRTINA 61:Oynadığı futboldan çok akıllarda çektiği klibi kalacak!!!Oynasa Trabzon açık ara yapardı ama oynamak istemedi. Belli ki şehri de , takımı da küçük gördü. . .
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10 3
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TTT:Gerçeği görmüş desene:D
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1 4
BERATSPOR:Ünal’ın ahını aldınız bedelini ödeyecek siniz
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6 21
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2010-2011 ŞAMPİYONU TRABZONSPOR:HELE ŞÜKÜR KURTULDUK BUNDAN
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20 11
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REAL HAMSİ:Kör ölür badem gözlü olur derler ama bunlarda tam tersi işliyor. Adam bunlarda oynarken badem gözlü gidince kör oluyor. . . Gelirken sturridge dansı olacak, gidince hele şükür kurtulduk oldu. . . Bi oturmuş karakteriniz olsun be. . .
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1 1
2010-2011 KUŞKANA ŞAMPİYONU TRABZONSPOR!:Çok beklersin sen ŞAMPUANLIGI :d :d :d :d
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6 13
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2.03.2020 14:16:26