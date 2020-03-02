Son Dakika: Trabzonspor'da Daniel Sturridge'nin sözleşmesi karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildi

Şampiyonluk yarışında emin adımlarla devam Trabzonspor 'da Fenerbahçe ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçı öncesi sürpriz bir gelişme yaşandı. Bordo-mavili kulüp, Daniel Sturridge ile yolların ayrıldığı açıklandı.

TÜM ALACAKLARINDAN VAZGEÇTİ

Sakatlıkları nedeniyle sezon başından bu yana Trabzonspor'un pek fazla yararlanamadığı Daniel Sturridge, bordo-mavili kulüple yolların ayrılması yönünde anlaşma sağladı. Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada "Şirketimiz ile Profesyonel Futbolcumuz Daniel Andre Sturridge arasında imzalanmış olan, 21.08.2019 başlangıç 31.05.2021 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan fesih anlaşması gereğince, futbolcu, ileriye dönük tüm hak ve alacaklarından vazgeçmiştir." ifadeleri kullanıldı.

DANIEL STURRIDGE'İN PERFORMANSI

Sezon başında Trabzonspor'a imza atan Daniel Sturridge, 11 lig maçına çıkarken, toplamda 526 dakika görev yaptı. 30 yaşındaki İngiliz golcü, ligde 4 maç ve 4 asistlik performans sergiledi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 maçta 198 dakika oynayan ve 3 gol atan Sturridge, UEFA Avrupa Ligi'nde de 2 karşılaşmada 126 dakika süre aldı.