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Trabzonspor, Denizlispor'a 2-1 yenildi

Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, 1-0 öne geçtiği maçta Denizlispor'a 2-1 mağlup oldu. Denizlispor'un gollerini eski Trabzonsporlu Rodallega kaydetti.

16.12.2019 21:57 | Son Güncelleme: 16.12.2019 23:41

Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, sahasında Denizlispor'u konuk etti. Şenol Güneş Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi Denizlispor 2-1 kazandı. Trabzonspor 21. dakikada Oğuz'un kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçerken ilk yarı bu skorla tamamlandı. Karşılaşmanın 59. dakikasında Rodallega attığı golle maça eşitliği getirdi. 83. dakikada bir kez daha sahneye Rodallega çıktı. Yıldız oyuncu, Uğurcan Çakır'ı geçip boş kaleye topu yuvarladı ve maçın skorunu belirledi. Öte yandan Kolombiyalı oyuncu, attığı gollerden sonra sevinmedi.

TRABZONSPOR HAFTAYA KONYASPOR İLE OYNAYACAK

Bu sonucun ardından Trabzonspor 26 puanda kalırken, Denizlispor ise 21 puana yükseldi. Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak. Denizlispor ise sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak.

Trabzonspor, Denizlispor'a 2-1 yenildi

Spor


HABER YORUMLARI (5)
ERENDERDİÇOK:Büyük takımların önemli puan bıraktığı haftada önemli bir puan kaybı Denizlisporuda tebrik ediyorum zor deplasman maçı. Lig de uzun maraton Trabzonsporda ülkemiz futboluna renk katan taraftarıylada özdeşleşmiş güzide takımızdır tabiki takımda eksiklikler düzelecektir.
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UNI GS:Önceki yıllarin acisini cikarmistir. Adam hakli beyler
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-:DENIZLISPORUN OTOBÜSÜNE SALDIRMISLAR
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YAPAR BUNLAR
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ERZURUMLU:TRABZONU RODEYEGA YAKMADI TRABZON KENDİNİ YAKTI SIRADAN BİR AMATÖR TAKIMDAN DAHA KÖTÜ TOP OYNADI HAFTALARDIR KÖTÜ OYNAYAN SOSAYI ISRARLA OYNATAN ÜNAL HOCA ADINA ÇOK ÜZGÜNÜM BEN BİR ERZUMLU OLARAKTRABZONA ÇOK ÜZÜLDÜM İNŞALLAH TOPARLANIR
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