Son Dakika! Trabzonspor, Deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'a 5-0 Mağlup Oldu

Spor Toto Süper Ligde 12. haftasının açılış maçında Evkur Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor, Yeni Malatya Stadyumunda karşı karşıya geldi. Sezonun flaş takımlarından Yeni Malatyaspor, Trabzonspor'u 5-0 mağlup etti ve maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi.

TARİHİNDE İLK KEZ LİG MAÇINDA 5 GOL ATTI

Üst üste 3. galibiyetini alan Yeni Malatyaspor'a farklı galibiyeti getiren golleri 36 ve 64. dakikalarda Guilherme, 38 ve 48. dakikada Denijel Aleksic, 51. dakikada Khalid Boutaib attı. Öte yandan Malatya ekibi, tarihinde ilk kez bir lig maçında 5 gol atmış oldu.

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Bu sonucun ardından Evkur Yeni Malatyaspor, puanını 21 yaparken maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi. 4 maçtır kazanamayan Trabzonspor ise 16 puanla 9. sırada kaldı. Süper Ligin 13. haftasında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Evkur Yeni Malatyaspor ise Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak.