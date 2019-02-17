Trabzonspor, Evinde Aytemiz Alanyaspor'a Mağlup Oldu: 2-0

Trabzonspor, 22. haftada konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 mağlup oldu.

Maçın ilk yarısı 0-0 sona ererken, Trabzonspor 49. dakikada Hugo Rodallega'nın ayağından penaltı atışından yararlanamadı. Maçta dakikalar 51'i gösterdiğinde ise sahneye çıkan Papiss Cisse attığı golle Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 öne geçirdi.

CISSE'NİN GOLÜ, SONUCU BELİRLEDİ

Golden sonra Trabzonspor beraberlik golü için baskı kurarken, 68. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Papiss Cisse farkı ikiye çıkarttı ve Aytemiz Alanyaspor maçı 2-0'lık skorla kazandı.

Bu sonucun ardından Trabzonspor 33 puanda kalırken, Aytemiz Alanyaspor puanını 28'e çıkarttı.