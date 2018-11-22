Trabzonspor-Fenerbahçe Maçını Halil Umut Meler Yönetecek

Spor Toto Süper Ligin 13. haftasında 25 Kasım Pazar günü Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamayagöre, Medical Park Stadında saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Halil Umut Meler'in yardımcıları, İbrahim Çağlar Uyarcan ile Cevdet Kömürcüoğlu olacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Koray Gençerler yapacak.
İŞTE 13. HAFTANIN HAKEMLERİ:
Fenerbahçe,Trabzonspor
22 Kasım 2018 Perşembe 12:21