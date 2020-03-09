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Trabzonspor, Gaziantep maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle TFF'ye başvurdu

Trabzonspor, Gaziantepspor maçında uzatmalar 5 dakikadan az oynatıldığı gerekçesiyle TFF'ye kural hatası başvurusu yaptı ve Gaziantep maçının tekrarını talep etti.

09.03.2020 15:51 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:31

Trabzonspor Kulübü, Süper Lig'in 25'inci haftasında oynanan ve 1-1 eşitlikle tamamlanan Gaziantep FK maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvurarak, müsabakanın tekrarlanmasını talep etti.

"UZATMALAR AZ OYNATILDI"

Bordo-mavili kulüpten Gaziantep FK maçının tekrarlanması talebiyle TFF'ye yapılan başvuruda, karşılaşmanın sonuna 5 dakikalık kayıp süre eklendiği ancak bu süre oynanmadan hakem tarafından oyunun sona erdirildiği belirtildi.

Başvuruda, şu ifadelere yer verildi:

"Müvekkil kulübün 07.03.2020 tarihinde Gaziantep'te oynadığı Süper Lig müsabakasının 2. devresinin sonuna, müsabaka hakemi tarafından 5 dakikalık kayıp süre eklenmiştir. Ancak müsabaka bu kayıp süre oynanmadan hakem tarafından Futbol Oyun Kurallarına aykırı olarak sona erdirilmiştir. Futbol Oyun Kurallarının 7. Maddesi Maçın Süresi başlığını taşımaktadır. Açıklanan gerekçeyle, söz konusu müsabakada kural hatası yapılması nedeniyle Futbol Müsabaka Talimatı'nın yukarıdaki maddesine uygun olarak süresi için itiraz etme gereği hasıl olmuştur. Açıklamış olduğumuz gerekçelerle; 07.03.2020 tarihinde Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. - Trabzonspor A.Ş. arasında oynanan Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında kural hatası yapıldığının tespiti ile bu sebeple müsabakanın tekrarına karar verilmesi talep ederiz."

Trabzonspor, Gaziantep maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle TFF'ye başvurdu
Etiketler : Spor
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Yorumlar (7)
FENERLİBAHÇELİ34:Artık her kulüp her şeye itiraz ediyor, hr hafta bir problem. suyu çıktı iyice bu işin. . Sonra da birisi şampiyon olup ''şöyle çalıştık böyle çalıştık. bizi alkışlasınlar. . '' diyecek. Hadi be.
Cevap Yaz 0 4
BEŞİKTAŞ:ağlamayın biz alıştık zorunuzamı gitti.
Cevap Yaz 1 3
FENERLİ:HAKEME RAĞMEN MAÇ KAZNIYORDU YA HANİ HAMSİLER GENE KAZANIN O ZAMAN AĞLAMAYIN
Cevap Yaz 5 5
TFF İSTİFA:NE GÜLÜYOSUNUZ MAÇ BAŞTAN AŞAYA KURAL HATASI !
Cevap Yaz 4 2
şampiyon falan olamazsın trabzon . rakiplerin başakşehir vs gs senden 2 gömlek iyi futbol oynuyor .
Cevap Yaz 5 8
ASLANIN BOĞAZINDA KALAN KALAN HAMSİ:boğazınızda kalmaya gelecez
4 1
GS34:Ayıp hamside kuş olmuş ağlıyor babanız Cim Bom
Cevap Yaz 9 4

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