Trabzonspor, Getafe'ye 1-0 mağlup oldu!

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nun 5. haftasında İspanya temsilcisi Getafe'yi ağırlayan Trabzonspor, genç futbolculardan oluşan bir kadro ile rakibinin karşısına çıktı. Letonya Futbol Federasyonu'ndan Andris Treimanis'nin yönettiği mücadeleyi bordo-mavililer 1-0 kaybetti. Getafe'ye 3 puanı getiren gol 50. dakikada Jaime Mata'dan geldi. Bu sonucun ardından temsilcimiz Trabzonspor grupta 1 puanda kalırken, Getafe puanını 9 yaptı ve gruptan çıkma şansını son maça taşıdı.

FIRATCAN VE KEREM İLK KEZ İLK 11'DE

Sezon başında Eskişehirspor'dan transfer edilen Fıratcan Üzüm ile Trabzonspor'un altyapısından yetişen genç oyunculardan Kerem Baykuş, Getafe maçıyla ilk kez 11'de yer aldı. Teknik direktör Ünal Karaman, Getafe maçında Trabzonspor'un altyapısından yetişen 7 futbolcuya 18 kişilik kadroda şans verdi. Bu futbolculardan Serkan Asan, Abdurrahim Dursun, Kerem Baykuş, Abdulkadir Parmak ve Muhammet Akpınar ilk 11'de bulunurken, Behlül Aydın ve Uğurcan Çakır yedek kulübesinde yer aldı.

KAPTAN ABDÜLKADİR PARMAK

Trabzonspor'da Abdülkadir Parmak, Getafe maçında kaptanlık görevini üstlendi. Bordo-mavili ekipte kadroda yer almayan takım kaptanları Jose Sosa ile Joao Pereria'nın yokluğunda Abdulkadir Parmak, kaptanlık pazubandını takarak sahaya kaptan olarak çıktı.

TARAFTARLAR İLGİ GÖSTERMEDİ

Gruptan çıkma şansını yitiren Karadeniz ekibinin, Getafe ile yaptığı maça bordo-mavili taraftarlar ilgi göstermedi. Tribünlerin büyük bölümünde boşluklar oluşurken maçı, az sayıda taraftar izledi.