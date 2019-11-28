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Trabzonspor, Getafe'ye 1-0 mağlup oldu!

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'ndaki 5. maçında sahasında İspanyol ekibi Getafe'yi konuk eden Trabzonspor, rakibine 1-0 mağlup oldu.

28.11.2019 20:41 | Son Güncelleme: 28.11.2019 20:48

UEFA Ligi C Grubu'nun 5. haftasında İspanya temsilcisi 'yi ağırlayan , genç futbolculardan oluşan bir kadro ile rakibinin karşısına çıktı. Letonya Futbol Federasyonu'ndan Andris Treimanis'nin yönettiği mücadeleyi bordo-mavililer 1-0 kaybetti. Getafe'ye 3 puanı getiren gol 50. dakikada Jaime Mata'dan geldi. Bu sonucun ardından temsilcimiz Trabzonspor grupta 1 puanda kalırken, Getafe puanını 9 yaptı ve gruptan çıkma şansını son maça taşıdı.

FIRATCAN VE KEREM İLK KEZ İLK 11'DE

Sezon başında Eskişehirspor'dan transfer edilen Fıratcan Üzüm ile Trabzonspor'un altyapısından yetişen genç oyunculardan Kerem Baykuş, Getafe maçıyla ilk kez 11'de yer aldı. Teknik direktör Ünal Karaman, Getafe maçında Trabzonspor'un altyapısından yetişen 7 futbolcuya 18 kişilik kadroda şans verdi. Bu futbolculardan Serkan Asan, Abdurrahim Dursun, Kerem Baykuş, Abdulkadir Parmak ve Muhammet Akpınar ilk 11'de bulunurken, Behlül Aydın ve Uğurcan Çakır yedek kulübesinde yer aldı.

KAPTAN ABDÜLKADİR PARMAK

Trabzonspor'da Abdülkadir Parmak, Getafe maçında kaptanlık görevini üstlendi. Bordo-mavili ekipte kadroda yer almayan takım kaptanları Jose Sosa ile Joao Pereria'nın yokluğunda Abdulkadir Parmak, kaptanlık pazubandını takarak sahaya kaptan olarak çıktı.

TARAFTARLAR İLGİ GÖSTERMEDİ

Gruptan çıkma şansını yitiren Karadeniz ekibinin, Getafe ile yaptığı maça bordo-mavili taraftarlar ilgi göstermedi. Tribünlerin büyük bölümünde boşluklar oluşurken maçı, az sayıda taraftar izledi.

Trabzonspor, Getafe'ye 1-0 mağlup oldu!

Trabzonspor, Avrupa, Getafe, Spor


HABER YORUMLARI (7)
FENERLİBAHÇELİ34:Medyanın itina ile abarttığı takımların hazin sonu. G. S. , BJK , T. S. hepsi perişan oldu. . Üçünün performansı (15 maçta 0 galibiyet, 3 beraberlik 12 mağlubiyet ve sadece 8 gol atmışlar) Üç takım sadece (3) puan! Hakkında ileri-geri konuşulan Fenerbahçemiz geçen seneki kötü kadrosu ile TEK BAŞINA 6 GOL ATIP 8 Puan almış! Bir daha Fenerbahçe hakkında konuşan ezikler lütfen konuşmadan önce çok fazla düşünsünler!
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KEMAL:"Arka bahçenin çocukları"
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SERKAN B.:türk takimlari avrupanin samar oglanlari
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KENAN:4 takımın alamadığı puanları FENERBAHÇE geçen sene tek başına topladı yorumculara bakıyorum herşey normal zaten yenilmek için çıkmış ts geçen sene başakşehir bu sene gs ts
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FENERLİBAHÇELİ34:aynen. . ama sallamaya gelince mangalda kül bırakmazlar
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BABANIN OĞLU KEMAL:ULKE PUANI KİMİN UMRUNDA HEP LAPONSENDEN MASALLAR ADAM GİBİ TAKIMLA CIKSAYDI T.S GETAFEYİ YENERDİ .DEMEKKİ ÜLKEYİ DÜŞÜNEN YOKMUŞ.
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MEMLEKETİM:Rezil Ünal Karaman. Rezil Abdullah Avci. Sizler icin söylenecek cok söz varda degmez.
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