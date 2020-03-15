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Son Dakika: Trabzonspor ile Medipol Başakşehir 1-1 berabere kaldı

Son dakika: Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.

15.03.2020 17:57 | Son Güncelleme: 15.03.2020 18:09

Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor , evinde Medipol Başakşehir 'i ağırladı. Fırat Aydınus'un yönettiği mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Başakşehir'in golü 56. dakikada Demba Ba'dan gelirken, Trabzonspor'un golünü Martin Skrtel kendi kalesine attı.

TRABZONSPOR HAFTAYI LİDER KAPATTI

Bu sonuçla Trabzonspor 53 puanla liderliğini sürdürürken, Başakşehir ise haftayı 53 puanla ikinci sırada tamamladı. Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Başakşehir ise evinde Alanyaspor'u konuk edecek.

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 26. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk eden Trabzonspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynanan erteleme maçının 11'ine göre 2 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir, savunmanın sağında Serkan Asan'ın yerine Portekizli oyuncu Joao Pereira'ya, savunmada ise Hüseyin Türkmen'in yerine da Costa'ya görev verdi.

Sakatlığı bulunan Ahmet Canbaz, Kamil Ahmet Çörekçi, Yusuf Sarı ile cezalı olan Guilherme, maç kadrosunda yer almadı.

DA COSTA DÖNDÜ

Trabzonspor'un BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynadığı karşılaşmada, erteleme tarihinden sonra transfer edildikleri için statü gereği forma giyemeyen Messias ile da Costa, Medipol Başakşehir karşılaşmasıyla takıma döndü. da Costa 11'de kendine yer bulurken Mesias yedek kulübesinde yer aldı.

Aynı maçta statü gereği oynamayan Guilherme ise Medipol Başakşehir mücadelesinde sarı kart cezası nedeniyle forma giyemedi.

TARAFTARLAR TAKIMA KONVOYLA EŞLİK ETTİ

Trabzonspor taraftarları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karşılaşmanın seyircisiz oynanacak olması nedeniyle Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne gitti.

Takımın çıkış yapacağı güzergahta meşale yakan ve tezahüratlarda bulunan bordo-mavili taraftarlar, kafilenin Medical Park Stadı'na girişine kadar araç konvoyu yaparak takımlarına destek verdi.

Bu arada, bazı taraftarların "Engel değil Korona", "Sadakat armaya" yazılı pankart ve dövizler açtıkları görüldü.

STADYUM DEZENFEKTE EDİLDİ

Trabzonspor ile Medipol Başakşehir arasında oynanan karşılaşma öncesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında stadyumun tüm alanları dezenfekte edildi. Soyunma odaları, basın tribünü, yedek kulübesi ve saha kenarları ile koridorların büyük bir titizlik içerisinde dezenfekte edildiği belirtildi.

Karşılaşmada protokol tribünde yönetim kurulu üyelerine de kota koyuldu. Sadece 25 kişinin protokol tribününden maçı izlemesine izin verildi.

TARAFTARLARDAN ŞAMPİYONLUK KOREOGRAFİSİ

Trabzonsporlu taraftarlar karşılaşmanın seyircisiz oynanacak olması nedeniyle gece geç saatlere kadar stadyumda kalarak koreografi hazırladı.

Stadyumun kale arkası ve maraton tribününde açılan iki farklı koreografi ve pankartlarda şampiyonluk vurgusu yapıldı. Hüseyin Çimşir ile futbolcuların resmedildiği koreografide futbolcular şampiyonluk kupasıyla birlikte yer alırken, "Şampiyonluk senindir, gerisi hikayedir." ifadelerine yer verildi.

Stadyumda ayrıca, "Şampiyonluk çok uzak değil" ve "İnan o güzel günler bizim", "Fırtınam felaketim hasretim" yazılı pankartlar açıldı.

SÖRLOTH'A ÖZEL MOTİVASYON

Trabzonspor'da BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında sakatlandıktan sonra hafta içerisinde yoğun tedaviye alınan ve Medipol Başakşehir maçına yetiştirilen Sörloth, kulüpten özel talepte bulundu.

Norveçli oyuncunun talebi doğrultusunda stadyumda kendi dilinde motive edici bir marş çalındı.

İki takım oyuncuları "Dirilişten kurtuluşa, bir duruştur Çanakkale" pankartıyla sahaya çıktı.

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Son Dakika: Trabzonspor ile Medipol Başakşehir 1-1 berabere kaldı
Etiketler : Fırat Aydınus, Trabzonspor, Başakşehir, Spor

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Yorumlar (3)
EFEDAYI:Galatasaray''ın ekmeğine yağ sürdüler .
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KRAL CİMBOM:GÜZEL YEDİLER BİRBİRLERİNİ.
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ALİ:ŞAMPİYON BAŞAKŞEHİR VE YA GALATASARAY
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