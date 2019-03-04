Trabzonspor, Kasımpaşa ile 2-2 Berabere Kaldı

Spor Toto Süper Ligin 24. haftasında Kasımpaşa, sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Bordo-mavili ekip, 2-0 öne geçtiği maçta Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı. Trabzonspor'un gollerini 30 ve 45. dakikalarda Nwakaeme kaydederken, Kasımpaşa'nın golleri 63'te Perica ve 90'da Trezeguet'ten geldi.

6 HAFTA SONRA PUANLA TANIŞTI

Bu sonuçla Kasımpaşa, ligde 6 hafta sonra puanla tanıştı. 37 puana yükselen Trabzonspor önümüzdeki hafta Akhisarspor ile karşılaşacak. İkinci yarıdaki ilk puanlarını alan Kasımpaşa ise Göztepe'ye konuk olacak.