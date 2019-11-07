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Trabzonspor, Krasnodar'a 3-1 mağlup oldu!

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 4. maçında Trabzonspor, genç ağırlıklı bir kadroyla çıktığı maçta Rus ekibi Krasnodar'a deplasmanda 3-1 mağlup oldu.

07.11.2019 22:45 | Son Güncelleme: 08.11.2019 00:57

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nun 4. haftasında Krasnodar'a konuk olan Trabzonspor, 9 oyuncusundan yoksun olarak geldiği Rusya deplasmanında genç futbolculardan oluşan bir kadro ile rakibinin karşısına çıktı. Fransız hakem Benoit Bastien'in yönettiği mücadelede bordo-mavili takım, rakibine 3-1 mağlup oldu.

TRABZONSPOR'UN TEK GOLÜ NWAKAEME'DEN GELDİ

Krasnodar'ın gollerini 27 ve 35. dakikalarda Manuel Fernandes ve 90+3. dakikada Ignatev kaydetti. Trabzonspor'un tek golü 90+5. dakikada Nwakaeme'den geldi. Bu sonuçla Krasnodar puanını 6'ya çıkardı. Trabzonspor ise 1 puanda kaldı. C Grubu'nun 5. haftasında Trabzonspor sahasında Getafe'yi konuk edecek. Krasnodar ise Basel ile karşılaşacak.

TARAFTARLAR TRABZONSPOR'U YALNIZ BIRAKMADI

Trabzonspor taraftarları, Krasnodar deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı. Ev sahibi takım taraftarları tribünleri doldurmazken, bir grup Trabzonspor taraftarı da takımlarına destek vermek için stattaki yerlerini aldı. Krasnodar yöneticileri tarafından karşılaşma öncesi Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu üyelerine dostluk yemeği verildi. Bordo-mavili kulübü yemekte, asbaşkan Mehmet Yiğit Alp temsil etti.

Trabzonspor, Krasnodar'a 3-1 mağlup oldu!

Trabzonspor, Krasnodar, Avrupa, Spor


YORUMLAR (8)
LAZ KIZI: Yenildik ama gençleri kazandık
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PÜÜ: Yabancı Oyuncular Avrupada hiç oynamıyor önem bile vermiyorlar dkcıxj
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ES: turkıyedıki yabancı oyumcu cok olsun kalıte artar dıyen kafasızlar futbol cahılleri görün gs fenerı bsk ve trabzonu rezıl oldular yabancı 5 olmalı gerısı yerlı olsun
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A.AYAR: Bunlar. ançak. hamsi. satarlar. moluzda. bunlara. boşuna. para. veriliyor.
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.: AYNI ŞEYİ GS MAÇINADA YAZDIM . TÜRKİYE LİGİ 5 PARA ETMEZ YABANCI FUTBOLCULARI ZENGİN ETME LİGİDİR . BİZİM 3-5 MİLYON EUROLAR VERDİĞİMİZ TOPÇULARA AVRUPADA 500 BİN EURODAN FAZLA MAAŞ VERMEZLER .
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HAKİKAT: Yenildiyse de Gençleriyle Yenildi, normal bir sonuç. Zira yaş ortalaması 22 olan ilk 11''e baktığımızda ''''Erce-Muhammet- Serkan- A. Dursun'''' bu 4 genç İlk defa Trabzonspor formasını giyiyor. Ancak kaleci Erce ile sağbek Serkan çok iyi maç çıkardı ki Erce çok net 2 golü kurtardı, gelecek vaat ediyor. .
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SERKAN B.: bu rezolar edirne disina cikmasin 6alatasaray la beraber ülkeyi rezil rüsva ettiler
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COŞKUN ÇAKIROĞLU: Ne zaman dolu döndük ki gerçi takım bildiğin kliniğe dönmüş durumda ne iştir anlamadım
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