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Son Dakika: Trabzonspor, Ndiaye'yi KAP'a bildirdi

Son dakika: Trabzonspor, Ndiaye'nin kiralık transferi için Stoke City'ye 150 bin sterlin ödeneceğini açıkladı. Ndiaye sezon sonuna kadar 1 milyon euro kazanacak. Deneyimli oyuncunun menajerine ise 100 bin euro menajerlik ücreti verilecek.

04.01.2020 17:45 | Son Güncelleme: 04.01.2020 18:07

, Ndiaye ile kiralık olarak sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığını KAP'a bildirdi. KAP'a yapılan açıklama şu şekilde: "Satın alma opsiyon hakkı kulübümüze ait olmak üzere, sezon sonuna kadar geçici transferi konusunda Stoke City ile anlaşma sağlanmıştır. Stoke City kulübüne geçici transfer bedeli olarak 150.000.-GBP ödenecektir."

MENAJERİNE 100 BİN EURO ÖDENECEK

Bordo-mavili kulüp, Ndiaye'nin yarım dönem için ne kadar alacağını da Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Yapılan açıklamada, "Oyuncuya; 2019/20 futbol sezonu ikinci yarısı için 1.000.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Ayrıca 100.000.-EUR menajerlik bedeli ödenecektir." ifadelerine yer verildi.

BU SEZON 13 MAÇTA 880 DAKİKA SAHADA KALDI

Türkiye'de daha önce Osmanlıspor ve Galatasaray formalarını giyen Ndiaye, bu sezon Championship'te Stoke City forması ile 13 maçta 880 dakika süre aldı.

Son Dakika: Trabzonspor, Ndiaye'yi KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Stoke City, Spor


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