Trabzonspor, Onur Kıvrak ve Burak Yılmaz'ı Kadro Dışı Bıraktı

Trabzonspor'da Onur Kıvrak ve Burak Yılmaz'ın, süresiz olarak kadro dışı bırakıldığı açıklandı.

İşte Trabzonspor kulübünden yapılan açıklama:

"Kulübümüzün Basın Sözcüsü Zeyyat Kafkas, bugün akşam saatlerinde gerçekleşen Olağanüstü Yönetim Kurulu toplantısında Onur Recep Kıvrak, Burak Yılmaz ve A Takım Profesyonel kadrosuna yönelik aşağıdaki kararların alındığını açıkladı. Kafkas oy birliğiyle alınan kararları şu şekilde sıraladı:

ONUR'UN TAKIM KAPTANLIĞI DA ALINDI

Onur Recep Kıvrak ve Burak Yılmaz'ın süresiz olarak kadro dışı bırakılmasına, Onur Recep Kıvrak'tan takım kaptanlığının alınmasına, Yeni Malatyaspor maçındaki ağır yenilgi nedeniyle Profesyonel A Takım kadrosuna 100'er bin TL para cezası verilmesi kararlaştırılmıştır. Kamuoyu ve camiamıza saygıyla duyurulur."