12 Kasım 2018, 20:45
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Trabzonspor, Onur Kıvrak ve Burak Yılmaz'ı Kadro Dışı Bıraktı

Trabzonspor, Onur Kıvrak ve Burak Yılmaz'ın süresiz kadro dışı bırakıldığını açıkladı. Onur Kıvrak'ın takım kaptanlığı da alındı.

Trabzonspor'da Onur Kıvrak ve Burak Yılmaz'ın, süresiz olarak kadro dışı bırakıldığı açıklandı.

İşte Trabzonspor kulübünden yapılan açıklama:

"Kulübümüzün Basın Sözcüsü Zeyyat Kafkas, bugün akşam saatlerinde gerçekleşen Olağanüstü Yönetim Kurulu toplantısında Onur Recep Kıvrak, Burak Yılmaz ve A Takım Profesyonel kadrosuna yönelik aşağıdaki kararların alındığını açıkladı. Kafkas oy birliğiyle alınan kararları şu şekilde sıraladı:

ONUR'UN TAKIM KAPTANLIĞI DA ALINDI

Onur Recep Kıvrak ve Burak Yılmaz'ın süresiz olarak kadro dışı bırakılmasına, Onur Recep Kıvrak'tan takım kaptanlığının alınmasına, Yeni Malatyaspor maçındaki ağır yenilgi nedeniyle Profesyonel A Takım kadrosuna 100'er bin TL para cezası verilmesi kararlaştırılmıştır. Kamuoyu ve camiamıza saygıyla duyurulur."

Onur Recep Kıvrak,Onur Kıvrak,Trabzonspor,Burak Yılmaz
12 Kasım 2018 Pazartesi 20:45



YORUMLAR (37)
BAŞKAN : Adres belli el ele bjk ye kaleci lazım golcü lazım hem bedava ha bide tiyatrosu şenol babaları da orda ohhh ne ala.
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TADİNİ KACİRİYOR : Bu adami fotboldan men Edin’ya
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ESES: Fenev maçı yaklaşıyor Bakmayın kavgalara bunlar fenevin yan kuruluşu kaç yıldır kaç maç verdiler bidüşünün
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  • TS61 : lan gevşek bide eses yazmışsın utanmadan kimin maç satıp paraları cukkaladığı ortada allahın geyiği
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TUNÇ06: gEÇ KALDINIZ GEÇ İNANIN SİZİ BU İKİ BATIRIYORDU ...ACİL BİR KALEYCİ BULUN TAKIM ŞAHA KALKAR ..BU İKİSİ ŞENOL ABİSİNİN YANINA GİTSİNLER .YILARDIR TAKIMA ZARAR VERDİLER .HELAL OLSUN YÖNETİME.
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