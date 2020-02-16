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Son Dakika: Trabzonspor, Sivasspor'u 2-1 mağlup etti

Son dakika: Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Sivasspor'u 2-1 mağlup etti ve liderlik koltuğuna oturdu.

16.02.2020 17:56 | Son Güncelleme: 16.02.2020 18:03

, Süper Lig'in 22. haftasında Demir Grup 'u evinde konuk etti. Cüneyt Çakır'ın yönettiği mücadeleyi bordo-mavili takım 2-1 kazandı. Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Sörloth ve 44. dakikada Caner Osmanpaşa kendi kalesine attı. Sivasspor'un golünü 90+3. dakikada Yatabare kaydetti. Bu sonuçla puanını 44'e çıkaran Trabzonspor, liderlik koltuğuna oturdu. Sivasspor ise 42 puanda kaldı.

OBİ MİKEL BEŞİKTAŞ'A KARŞI YOK

Lider Trabzonspor önümüzdeki hafta Beşiktaş'a konuk olacak. Ligde 4 maçtır kazanamayan Sivasspor ise Alanyaspor ile karşılaşacak. Öte yandan maçın son anlarında sarı kart gören Obi Mikel, Beşiktaş ile oynanacak olan mücadelede forma giyemeyecek.

MAÇA YOĞUN İLGİ

Bordo-mavili taraftarlar, Medical Park Stadyumu tribünlerinin tamamına yakınını doldurarak takımlarına büyük destek verdi. Demir Grup Sivasspor taraftarları da misafir takım tribünde yer alarak takımlarını Trabzon deplasmanında yalnız bırakmadı.

Son Dakika: Trabzonspor, Sivasspor'u 2-1 mağlup etti

Cüneyt Çakır, Trabzonspor, Sivasspor, Spor


HABER YORUMLARI (20)
HAK_’LAR:Trabzonspor un bu zamana kadar çok hakkı yenildi. Hani bir laf var ya ! Hakkımı yiyen ...... yesin diye . Bu lafım , şu anda alın teri ve bilek hakkıyla kazandığı maçalara haksız yere dil uzatan ve yorum yazan nesnelere gelsin . Bir Trabzonlu olarak emin olun hepimizin üstesinden gelirim.
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MAÇIN ADAMI:Sorloth efsanesi
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AGA61 AGA:OLACAĞIZ DAAAA
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TARAFTAR:Şampiyon Trabzon, önünde eğilin
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HASAN:Ali koç boşuna konuşuyor hiç bir maçta Trabzon lehine bariz hakem hatası görmedim bence güzel futbol oynayarak hak ederek bu yerdeler ali koç ve Ersun ağlayarak birşeyler yapmaya çalışmalılar ankaragücü ne bile yenildiler
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TÜRKMEN BEYİ.:pontus rumları birilerinin sayesinde konuşmaya başladı.
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ARAGOR:Teşekkürler DAMATTTTT seni seviyrum
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AGA61:DAMAT 10 YILDIR VAR NE AYAKSIN SENNNN
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ARAGOR:Bakın burası çok önemli teşekkürler enişte
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TARAFLI ADMİN:admın ts li oldugunu bu kadar belli etme. haberler. coma mı ts. coma mı belli degil. . .
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