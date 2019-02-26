26 Şubat 2019, 22:01
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Trabzonspor'u Saf Dışı Bırakan Ümraniyespor, Ziraat Türkiye Kupasında Yarı Finalde!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Trabzonspor'u 3-1 mağlup eden Ümraniyespor, yarı finale yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Ümraniyespor, Trabzonspor'u Başakşehir Fatih Terim Stadında konuk etti. Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor, Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti ve Ziraat Türkiye Kupasında yarı finale yükselen ilk takım oldu.

ÜMRANİYE'NİN RAKİBİ YA KASIMPAŞA, YA DA AKHİSARSPOR

Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golleri Leandrinho, Emircan ve Atabey Çiçek kaydederken, Trabzonspor'un tek golü Nwakaeme'den geldi. Kasımpaşa - Akhisarspor eşleşmesinin kazananı Ümraniyespor ile yarı finalde eşleşecek.

2002-2003 SEZONUNDAN SONRA İLK KEZ

2002-2003 sezonundan sonra Türkiye Kupası'nda ilk kez bir 2. lig takımı yarı finale çıktı.

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YORUMLAR (38)
YORUMCU BABA: hafta sonu idda oynayacaklar kasımpaşaya mutlaka 1 verin bu ts bu saatten sonra maç kazanamaz
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QWER: bu trabzon ligde kalırsa bence büyük başarıdır
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HAYDAR: trabzon taraftarlarından ses yok şoka girdiler galiba üzülmeyin bence Ts liler bu turu geçseniz zaten finalde Gs yenecekti sizi o daha acı verirdi
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NOSRADAMUS: büyütülecek bir olay yok beyler sonuçta trabzon bu real madrit veya barcelona değil
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ÜMİT: bank asya takımına eleniyorlar siz bu kafaylanmı şampiyon olacaksnz
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