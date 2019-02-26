<p> <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/ziraat-turkiye-kupasi/' title='Ziraat Türkiye Kupası'>Ziraat Türkiye Kupası</a> çeyrek final rövanş maçında Ümraniyespor, <a class='keyword' href='/trabzonspor/' title='Trabzonspor'>Trabzonspor</a>'u <a class='keyword' href='/basaksehir/' title='Başakşehir'>Başakşehir</a> <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/fatih-terim/' title='Fatih Terim'>Fatih Terim</a> Stadında konuk etti. Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor, Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti ve Ziraat Türkiye Kupasında yarı finale yükselen ilk takım oldu. </p><div class='drimg'><figure><img src='https://foto.haberler.com/haber/2019/02/26/trabzonspor-u-saf-disi-birakan-umraniyespor-11782881_2758_m.jpg' title='Trabzonspor'u Saf Dışı Bırakan Ümraniyespor, Ziraat Türkiye Kupasında Yarı Finalde!'></figure></div><p><strong>ÜMRANİYE'NİN RAKİBİ YA KASIMPAŞA, YA DA AKHİSARSPOR</strong></p><p>Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golleri Leandrinho, Emircan ve <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/atabey-cicek/' title='Atabey Çiçek'>Atabey Çiçek</a> kaydederken, Trabzonspor'un tek golü Nwakaeme'den geldi. Kasımpaşa - Akhisarspor eşleşmesinin kazananı Ümraniyespor ile yarı finalde eşleşecek.</p><div class='drimg'><figure><img src='https://foto.haberler.com/haber/2019/02/26/trabzonspor-u-saf-disi-birakan-umraniyespor-11782881_1844_m.jpg' title='Trabzonspor'u Saf Dışı Bırakan Ümraniyespor, Ziraat Türkiye Kupasında Yarı Finalde!'></figure></div><p><strong>2002-2003 SEZONUNDAN SONRA İLK KEZ </strong></p><p>2002-2003 sezonundan sonra Türkiye Kupası'nda ilk kez bir 2. lig takımı yarı finale çıktı.</p>