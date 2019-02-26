Trabzonspor'u Saf Dışı Bırakan Ümraniyespor, Ziraat Türkiye Kupasında Yarı Finalde!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Ümraniyespor, Trabzonspor'u Başakşehir Fatih Terim Stadında konuk etti. Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor, Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti ve Ziraat Türkiye Kupasında yarı finale yükselen ilk takım oldu.

ÜMRANİYE'NİN RAKİBİ YA KASIMPAŞA, YA DA AKHİSARSPOR

Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golleri Leandrinho, Emircan ve Atabey Çiçek kaydederken, Trabzonspor'un tek golü Nwakaeme'den geldi. Kasımpaşa - Akhisarspor eşleşmesinin kazananı Ümraniyespor ile yarı finalde eşleşecek.

2002-2003 SEZONUNDAN SONRA İLK KEZ

2002-2003 sezonundan sonra Türkiye Kupası'nda ilk kez bir 2. lig takımı yarı finale çıktı.