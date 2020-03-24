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Son Dakika: Trabzonspor'un koronavirüs testleri negatif çıktı

Son dakika: Trabzonspor Külübü, A takım futbolcu ve teknik heyete yapılan koronavirüs test sonuçlarının negatif çıktığını duyurdu.

24.03.2020 19:46 | Son Güncelleme: 24.03.2020 20:02

Trabzonspor Futbol Takımı için yapılan tüm corona virüs testleri negatif sonuçlandı.

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün Sağlık Kurulu Başkanımız Kibar Yaşar Güven'in koordinasyonunda A takım futbolcu ve teknik heyetimize yönelik yapılan Covid-19 testlerinin sonucu negatif çıkmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

FATİH TERİM, ABDURRAHİM ALBAYRAK VE EŞİNİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Öte yandan, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, korona virüs testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir açıklama yapan deneyimli çalıştırıcı, "Bugün yapılan test sonuçlarına göre korona virüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere" ifadelerini kullanmıştı.

Sarı-kırmızılıların ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak da koronavirüs sebebiyle tedavi altına alınmıştı. Tecrübeli yöneticinin eşi Şükran Albayrak'ın da koronavirüs testinin pozitif olduğu belirtildi. Çiftin özel bir hastanede karantinada olduğu ifade edildi.

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Son Dakika: Trabzonspor’un koronavirüs testleri negatif çıktı
Etiketler : Koronavirüs, Trabzonspor, Spor, Güncel

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Trabzonspor'un koronavirüs testleri negatif çıktı

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Yorumlar (3)
BUNAK:ÇALSIN DÜDÜKLER BAŞLASIN MAÇLAR, COŞSUN GÖNÜLLER LAA
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COŞKUN ÇAKIROĞLU:Virüslü takımlar belli komple yaksınlar onları
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IHTIYAR:Gozumle gormeden inanmam laaa
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