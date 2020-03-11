Son Dakika: Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendi
Son dakika: Erteleme maçında Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 3-1 mağlup eden Trabzonspor, liderlik koltuğuna oturdu.
11.03.2020 21:59 | Son Güncelleme: 11.03.2020 22:07
Trabzonspor , Elazığ depremi nedeniyle ertelenen maçta Yeni Malatyaspor'a konuk oldu. Ali Palabıyık'ın yönettiği mücadeleyi bordo-mavili takım 3-1 kazandı. Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Filip Novak, 30. dakikada Jose Sosa ve 55. dakikada Nwakaeme kaydetti. Malatyaspor'un golü 44. dakikada Umut Bulut'tan geldi.
TRABZONSPOR HAFTA SONU BAŞAKŞEHİR İLE KARŞILAŞACAK
Bu sonuçla puanını 52'ye çıkaran Trabzonspor, liderlik koltuğuna oturdu. Malatyaspor'un galibiyet hasreti de 10 maça yükseldi. Trabzonspor, gelecek hafta Başakşehir'i sahasında ağırlayacak. Yeni Malatyaspor ise Kayserispor deplasmanına konuk olacak.
Haberin Videosu :Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendi
Etiketler : Yeni Malatyaspor, Malatyaspor, Trabzonspor, Spor
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