Son Dakika! Trump'ın Damadı Erdoğan'la Görüşmek İçin Ankara'ya Geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye gelebileceğini söylemişti. Trump'ın Başdanışmanı ve damadı olan Jared Kushner, Erdoğan'la görüşmek üzere yarın Ankara'ya gelecek.
KUSHNER'İN KÖRFEZ TURUNA ÇIKACAĞI AÇIKLANMIŞTI
Kushner'in, İsrail-Filistin meselesine çözüm bulmak amacıyla Trump yönetimi tarafından hazırlanan ''Yüzyılın Anlaşması'' planına ekonomik destek kapsamında Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Umman, Bahreyn ve Katar'ı kapsayan bir Körfez turuna çıkacağı açıklanmıştı.
Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri, Ankara, Donald Trump, Yenikadinda Gösterme, Dünya, Güncel