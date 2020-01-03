Son dakika: Trump'ın talimatı ile İranlı General Kasım Süleymani öldürüldü

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı ile düzenlenen operasyonda İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin öldürüldüğünü bildirdi.

"AMERİKAN ASKERLERİNE SALDIRI PLANLIYORDU"

Süleymani ve Kudüs Gücü'nün yüzlerce Amerikalının öldürülmesinden sorumlu olduğu ifade edilen açıklamada, "General Süleymani aktif olarak Irak ve bölgedeki Amerikan diplomat ve askerlerine yönelik saldırı planı yapıyordu." saptaması dikkati çekti.

Açıklamada, ayrıca şunlar kaydedildi:

"Süleymani Irak ve Amerikan vatandaşlarının ölmesine ve yaralanmasına yol açan 27 Aralık'taki saldırı dahil son birkaç ay boyunca Irak'taki koalisyon üslerine düzenlenen saldırıları azmettirmişti. General Süleymani, bu hafta ABD'nin Bağdat'taki Büyükelçiliğine yönelik saldırıları da onaylamıştı. Bu saldırı İran'ın gelecekteki saldırılarını caydırma amacıyla düzenlendi. ABD, dünyadaki vatandaşlarımızı ve menfaatlerimizi korumak için gerekli tüm adımları atacaktır."

7 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Amerikan AP haber ajansına konuşan Iraklı üst düzey yetkililer ise saldırıda Süleymani'nin yanı sıra Irak'taki Şii milis grubu Haşdi Şabi'nin Komutan Yardımcısı Mehdi el-Mühendis ve örgütün havalimanı protokol görevlisi Muhammed Rıza dahil 7 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Iraklı yetkililer, el-Mühendis'in Bağdat Havaalanına Süleymani'yi karşılamak için bir konvoyla geldiğini ve saldırının ise havaalanının kargo kısmına İranlı komutanın karşılandığı yerde yapıldığını kaydetti.

İsimlerinin açıklanmasını istemeyen yetkililer, Süleymani'nin cesedinin paramparça olduğunu ancak İranlı generalin yüzüğünden tespit edildiğini belirtti.

İRAN SALDIRIYI DOĞRULADI

İran devlet televizyonu, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, ABD'nin Bağdat Havaalanı'nda araçlarına düzenlediği füze saldırısında öldürüldüğünü doğruladı.

KASIM SÜLEYMANİ KİMDİR?

Resmi sıfatı Kudüs Gücü Komutanı. Kudüs Gücü, İran'ın yurt dışı operasyonları için kurulmuş özel bir birlik. Güç, İran İslam Cumhuriyeti'nin en yüksek siyasi ve dini makamı olan Ayetullah Ali Hamaney'den doğrudan emir alıyor.

Yoksul bir köylü çocuğu olarak doğan hayatını inşaatlarda çalışarak kazanan Süleymani, 1979 yılında kurulan İran Devrim Muhafızları Ordusu'na katıldı. Bu, ilkokul mezunu olan Süleymani'nin, askeri kariyerinin ilk adımıydı. 45 günlük bir askeri eğitimin ardından o artık bir Devrim Muhafızı'ydı. Bugün Irak Kürt Bölgesi'nde gelişmelerle adı duyulan Sülaymani'nin ilk önemli 'icraat'larından biri yine Kürtler'e karşıydı.

1979'da ayaklanan Mahabad Kürtleri'nin bastırılması için Süleymani ve birçok arkadaşı bölgeye gönderildi. 22 yaşındaki Süleymani isyanın bastırılmasında gösterdiği performansla Tahran'ın gözüne girdi. Devrime sadakatinin hediyesi olarak, Mahabad'dan dönüşü, Kirman'daki Devrim Muhafızları Kudüs Garnizonu'nun başına getirildi.

Bu sırada İran-Irak Savaşı başladı. Kirman'daki erkekleri toplayarak eğitim veren Süleymani, savaş sırasında cesareti ve atikliği sayesinde ön plana çıktı. Yaşıtları sıradan asker olarak savaşırken, Sülaymani 23 yaşında, 41. Sarallah Tümeni Komutanı oldu. Savaş sırasında birliğiyle birlikte Irak'ın işgal ettiği İran topraklarında birçok operasyon yaptı. Bir harekat sırasında ağır yaralansa da, iyileşerek görevine devam etti. Savaş sırasında Saddam yönetimine karşı, Kürt liderler Mesut Barzani, Celal Talabani ve Şii Bedir Örgütü'yle ilişkiler kurdu.

Süleymani, savaştan sonra Kirman Eyaleti Devrim Muhafızları Komutanlığı görevine getirildi. Bu makamdaki görevi daha çok uyuşturucuyla mücadele oldu. Nedeni ise bölgenin Afganistan'a yakın olması ve uyuşturucu trafiğinin yoğun olmasıydı.1998 yılında Ahmed Vahidi'den sonra, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı olarak atanan Süleymani, Tahran'daki 1999 öğrenci isyanı sırasında, Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi'ye gönderilen mektubu imzalayan Devrim Muhafız subaylarından biriydi. Mektupta, Hatemi'nin öğrenci isyanını bastıramaması halinde Devrim Muhafızları'nın müdahale edeceği belirtilmekteydi.

Ancak, ABD Başkanı Trump, Süleymani'nin başında bulunduğu Kudüs Gücü'nün bağlı bulunduğu Devrim Muhafızları'nı 'teröre destek verdiği' gerekçesiyle yaptırım listesine aldıklarını da açıklamıştı.