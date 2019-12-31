Son dakika: Trump, Irak'taki Amerikan Büyükelçiliği'ne yönelik saldırıyı İran'ın organize ettiğini savundu

Yeşil Bölge'de bulunan büyükelçilik binasına girmeye çalışan protestocular, Washington yönetiminin Ketaib Hizbullah üslerini bombardımana tutmasını protesto ediyor. ABD Büyükelçiği'nin duvarını yakan göstericiler, binanın içerisine girdi.

Irak'ta ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine giren göstericilere, güvenlik güçleri gaz bombasıyla müdahale etti. ABD Başkanı Trump'tan açıklama geldi.

"TAMAMEN ONLAR SORUMLU TUTULACAK"

Trump attığı tweette, "İran bir ABD'li müteahhidi öldürdü, çok sayıda yaralı var. Güçlü bir şekilde karşılık verdik ve her zaman vereceğiz. İran şimdi Irak'taki ABD Büyükelçiliği'ne saldırı düzenliyor. Tamamen onlar sorumlu tutulacak. Ek olarak, Irak kuvvetlerinin elçiliği korumasını bekliyoruz. " ifadelerini kullandı.

GÜVENLİK GÜÇLERİ GAZ BOMBASI İLE MÜDAHALE ETTİ

Irak'ta ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne giren göstericilere, güvenlik güçleri gaz bombasıyla müdahale etti.

Bağdat'ta hükümet binalarının bulunduğunu korunaklı Yeşil Bölge'deki ABD Büyükelçiliği'ne giren göstericilere ilk müdahale elçiliğe ait güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirildi.

Söz konusu güvenlik güçleri, protestocuları binadan uzaklaştırmak için gaz bombası kullandı. Yerel medyada yer alan haberlere göre, müdahale nedeniyle bazı göstericiler yaralandı.

DİPLOMATLAR BİNAYI TERK ETTİ

Göstericiler ayrıca elçilik binasının duvarına 'Halk tarafından kapatıldı' yazdı. Yerel medyaya göre elçilikteki ABD'li diplomatlar daha önce binayı terk etti.

Amerikan savaş uçakları, İran destekli Ketaib Hizbullah militanlarını Irak ve Suriye'de hedef almıştı. Saldırının gerekçesi ise, Kerkük'teki bir Amerikan üssüne roket atılması ve bir ABD vatandaşının ölmesi.

NE OLMUŞTU?

ABD Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 'savunma amaçlı olarak' Irak'taki Hizbullah Tugayları'nın (Kataib Hizbullah) silah depolarının, komuta ve kontrol merkezlerinin hedef alındığı belirtilerek hava saldırısı görüntüleri paylaşılmıştı. Kataib Hizbullah mensubu 25 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından Irak ve İran ABD'ye tepki göstermişti. Öte yandan ABD Bağdat Büyükelçiliği'nin güvenlik nedeniyle boşaltıldığı belirtildi.