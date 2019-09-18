Son Dakika: Trump, İran'a yönelik yaptırımların artırılmasını istedi

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından İran'a yönelik yaptırımların arttırılması talimatını verdiğini duyurdu.

İRAN'A YAPTIRIMLARI ARTIRIN TALİMATI

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABD Ticaret Bakanı'na İran'a yönelik yaptırımların önemli miktarda artırılması için az önce talimat verdim" ifadesini kullandı.

ABD SALDIRIDAN İRAN'I SUÇLUYORDU

Trump bu adımıyla ilgili daha fazla detay vermedi fakat ABD'li yetkililer hafta sonu Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine gerçekleşen saldırılardan dolayı İran'ı suçluyordu.