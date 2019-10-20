Trump'tan ateşkes açıklaması: Petrolü güvenceye aldık, askerleri eve getiriyoruz

Pence-Erdoğan anlaşmasıyla başlayan harekata 120 saatlik arayla ilgili tweet atan ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanı Mark Esper'in "Ateşkes çok güzel tutuyor" sözlerini aktararak yeni yorumlarda bulundu. Trump, "Petrolü güvenceye aldık, askerleri eve getiriyoruz" dedi.
Trump Tweetter'dan yaptığı paylaşımda Savunma Bakanı Mark Esperanto'nun sözlerini aktardı:
"Ateşkes çok güzel tutuyor. Çabucak biten bazı ufak tefek çatışmalar oldu. Kürtler yeni bölgelere yerleştiriliyor."
"PETROLÜ GÜVENCEYE ALDIK"
Trump, paylaşımının devamında "Muharebe ya da ateşkes bölgelerinde ABD askeri bulunmadığını duyuran Trump "Petrolü güvenliğe aldık. Askerleri eve getiriyoruz!" ifadelerini kullandı.
İşte Trump'ın yaptığı paylaşım: