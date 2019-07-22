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Son dakika! Trump'tan çok sert Afganistan açıklaması: 10 gün içinde dünyadan silebiliriz

Son dakika! ABD Başkanı Donald Trump, Afganistan'ın 10 gün içinde dünyadan 'silinebileceğini', ancak 10 milyon insanı öldürmek istemediğini söyledi.

22.07.2019 20:42

ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan Başbakanı Imran Khan ile Beyaz Saray'da yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Afganistan'daki durumla ilgili Pakistan'dan destek isteyen Trump, ''Afganistan'daki savaşı 1 hafta içinde kazanabilirim. 10 gün içinde Afganistan'ı dünyadan silebiliriz. Ancak bu yoldan ilerlemek ve 10 milyon insanı öldürmek istemiyorum'' ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ YÖNETİMLERİ SUÇLADI

Daha önceki yönetimlerin ABD'yi Afganistan'da karmaşık ve uzun bir savaşa soktuğunu söyleyen Trump, Pakistan'ın bu durumdan kurtulmada kendilerine yardım edeceğini söyledi.

'19 yıldır buradayız, askerden ziyade polis gibi hareket ettik' şeklinde konuşan Trump, çözümün ABD askerlerinin bölgeden çekilmesi olduğunu söyledi.

"BARIŞA EN YAKIN ZAMANDAYIZ"

Pakistan Başbakanı Han ise, Afganistan hükümetinin Taliban ile doğrudan görüşme yapmayı kabul etmesini beklediği söylerken, şu andaki durumun barışa en yakın anlardan birisini olduğunu söyledi.

Son dakika! Trump'tan çok sert Afganistan açıklaması: 10 gün içinde dünyadan silebiliriz
Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Afganistan, Güncel

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