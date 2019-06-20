Son Dakika! Trump'tan düşürülen drone ile ilgili ilk açıklama: İran büyük bir hata yaptı

ABD Başkanı Donald Trump'tan İran tarafından vurulan drone ile ilgili ilk açıklama geldi. ABD Başkanı Trump "İran çok büyük bir hata yaptı" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İran Devrim Muhafızları'na ait internet sitesinde yapılan açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri tarafından Umman Körfezi'ne kıyısı olan Hürmüzgan eyaletine bağlı Kuhmubarek kenti sahilinde ABD Hava Kuvvetleri'ne ait İHA'nın vurularak düşürüldüğü kaydedildi.

ABD'li kaynaklar ise İran tarafından fırlatılan füzenin hava aracını uluslararası hava sahasında düşürdüğünü söyledi.

İran yaptığı açıklamada söz konusu İHA'nın Hormozgan Eyaleti üzerinde düşürüldüğünü belirtirken, ABD'den yapılan açıklamada ise İHA'nın Hürmüz Boğazı'nda uluslararası sularda düşürüldüğü belirtildi.

İran Devrim Muhafızları'ndan yapılan açıklamada ise, "ABD İHA'sının düşürülmesi, Amerika'ya net bir mesajdır." ifadelerini kullandı. Orgeneral Hossesin Salami, "Herhangi bir ülke ile savaşmak niyetimiz yok ancak savaşa hazırız." dedi.