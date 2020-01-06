Haberler » Dünya » Son Dakika: Trump'tan yeni İran açıklaması: Hiçbir zaman nükleer silah sahibi olamayacak - Haberler

Son Dakika: Trump'tan yeni İran açıklaması: Hiçbir zaman nükleer silah sahibi olamayacak

Son dakika: ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın hiçbir zaman nükleer silah sahibi olamayacağını belirtti. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da, "Trump hala İran ile bir nükleer anlaşmanın müzakere edilebileceğine inanıyor" dedi.

06.01.2020 17:57 | Son Güncelleme: 06.01.2020 18:13

Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD saldırısında öldürülmesi sonrası bölgedeki tansiyon yükselmeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la ilgili yaptığı açıklamasında, "İran hiçbir zaman nükleer silaha sahip olamayacak" dedi.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Öte yandan, Beyaz Saray Sözcüsü Kellyanne Conway yaptığı son dakika açıklamasında, ABD Başkanı Donald Trump'ın halen İran ile bir nükleer anlaşma müzakere edebileceğine inandığını bildirdi. Conway ayrıca Trump'ın hedeflerinde olan 52 noktadan bazılarının İran ve İran kültürü için çok önemi yerler olduğunu belirtmesi konusuna da açıklık getirdi. Conway, "Trump, İran'ın kültürel varlıklarını hedef aldığını söylemedi. Sadece soru soruyordu" dedi.

İRAN ANLAŞMAYA UYMAYACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

ABD, 2015'te Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi ve Avrupa Birliği ile İran arasında imzalanan anlaşmadan 2018'de çekilmiş ve taraflar arasındaki uzlaşının geleceği de tehlikeye girmişti.

Kasım Süleymani suikastı sonrası İran'dan yapılan açıklamalarda, Tahran'ın anlaşmadan çekildiği söylenmedi. Ancak İran, bundan böyle anlaşma kapsamında belirlenen uranyum zenginleştirme ya da zenginleştirilmiş uranyum stoku sınırlamalarına uyulmayacağını söyledi.

NE OLMUŞTU?

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklıyla 10 kişi hayatını kaybetmişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.

Son dakika: Beyaz SaraySon dakika: Beyaz Saray'dan kritik İran sorusuna cevap: Trump nükleer anlaşma konusunu tekrar müzakere etme konusunda inançlı

Kasım SüleymaniKasım Süleymani'nin suikastı nasıl gerçekleşti? Irak'a gideceği bilgisi günler önce sızdırıldı

Son Dakika: Trump'tan yeni İran açıklaması: Hiçbir zaman nükleer silah sahibi olamayacak

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, İran, Dünya, Güncel


Dünya

Son Dakika Haberleri

18:32   AK Parti Sözcüsü Çelik: "(İranlı Komutan Süleymani'nin öldürülmesi) Orta Doğu coğrafyasındaki ve... - Haberler
18:26   Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına tır çarptı - Haberler
18:23   15 sene önce çocuğunu kuruturken farketti! Günde en az 200 gram yemeden duramıyor - Haberler
18:16   Mardin'de jandarma ve MİT'in ortak operasyonu ile 1 terörist yakalandı - Haberler
18:13   Mülteciler için BM destekli proje - Haberler
18:02   TEM'de trafik kazası! Edirne istikameti kapandı - Haberler
17:57   Son Dakika: Trump'tan yeni İran açıklaması: Hiçbir zaman nükleer silah sahibi olamayacak - Haberler
17:54   200'e yakın erkeğe tecavüz edip görüntüleri kayda alan adama müebbet hapis cezası verildi - Haberler
17:18   Son dakika: Beyaz Saray'dan kritik İran sorusuna cevap: Trump nükleer anlaşma konusunu tekrar müzakere etme konusunda inançlı - Haberler
17:04   ABD'li üst düzey yetkili: İran'ın füzeleri teyakkuza geçti - Haberler
6.01.2020 18:36:06