15 Mart 2019, 14:50
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Son Dakika! Trump'tan Katliam Yorumu: Bu Bir Nefret Eylemidir

Son dakika! ABD Başkanı Donald Trump, Yeni Zelanda'daki cami katliamı ile ilgili açıklama yaptı. Trump "Bu bir nefret eylemidir. Yeni Zelanda'nın yanındayız" dedi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ABD'nin Yeni Zelanda'da gerçekleştirilen terör saldırısını şiddetle kınadığı belirtildi. Yapılan açıklamada cami saldırısı, nefret eylemi olarak nitelendirildi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ABD'nin Yeni Zelanda'da gerçekleştirilen terör saldırısını şiddetle kınadığı belirtildi. Yapılan açıklamada cami saldırısı, nefret eylemi olarak nitelendirildi.

"KORKUNÇ KATLİAM"

ABD Başkanı Donald Trump, 49 kişinin öldüğü saldırıyla ilgili "Camiye yapılan korkunç katliam sonrası Yeni Zelanda'nın yanındayız." dedi.

NE OLDU?

Yeni Zelanda'nın Christchurch kasabasında cuma namazı sırasında iki camiye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 49 kişi yaşamını yitirdi, 48 kişi yaralandı. Saldırganın saldırı anını sosyal medyadan canlı olarak yayınladığı ortaya çıktı. Polis saldırıyla ilgili dört kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

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3. Sayfa, Dünya, Güncel


YORUMLAR (18)
ELHAMDÜLİLLAH MÜSLÜMÜMANIM: TURP SENİ SALATA YAPSAK GAZ YAPARSIN İÇİN ÇÜRÜK SENİN İNSAN SURİYETLİ CANAVAR
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YFF: Ulan adam seni örnek aldığını söylüyor ama. Ya müslümanlar ne zamn birlesicez
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..: Bir gün Allah senin de belanı verse de dünya kurtulsa
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DÜRBÜNLÜ: mavi marmara olayında israil 29 kişiyi katletti,,bizde karşı taraftan iki mislini öbür dünyaya gönderseydik israile iyi biri ders olurdu.van minut dedik arkası gelmedi.abd ye kafa tuttuk feytullahı almadan İzmir’deki casus papazı aslaa vermeyiz dedik,,sonunda verdik,,yani hep geri adım attık..dünyada böyle takıyyeci siyasetle başarılı olunmadığını haalaa anlamış degiliz.
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