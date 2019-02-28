Trump'tan Suriye Açıklaması: DEAŞ'taki Toprakların Yüzde Yüzünü Geri Aldık

ABD Başkanı Donald Trump, geçen yıl DEAŞ'ı büyük ölçüde yenilgiye uğrattıklarını ve artık geri çekilme vaktinin geldiğini söylemişti. Dünya ABD'nin Suriye'den çekileceği tarihi konuşurken Trump,"Suriye'de DEAŞ'ın elinde bulunan toprakların yüzde yüzünü geri aldık." açıklaması yaptı.

"YÜZDE YÜZÜNÜ GERİ ALDIK"

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'de terör örgütü DEAŞ tarafından alınan toprakların tamamını geri aldıklarını açıkladı. Trump, "Şuana kadar bölgenin yüzde doksanını, doksan ikisini aldığımızı duydunuz. Artık bölgenin yüzde yüzünü DEAŞ'tan geri aldık" dedi.

SURİYE'DEN GERİ ÇEKİLME KARARI

Donald Trump, geçtiğimiz yıl dünyanın gündemine bomba gibi düşen 'Suriye'den geri çekilme' açıklaması yapmıştı. Trump, Suriye'de çok az sayıda DEAŞ mensubu kaldığını ifade ederek, " Rusya, İran, Suriye, Irak ve diğer ülkeler için DEAŞ'lileri öldürüyoruz. Artık bir noktada kendi insanımızı eve getirmek istiyoruz." demişti.