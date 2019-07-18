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Trump'tan kritik Türkiye açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Trump, "Türkiye'ye S-400 alımıyla ilgili şu an için yaptırım uygulamayı düşünmüyorum" açıklamasında bulundu.

18.07.2019 20:05

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te Türkiye'nin S-400'leri almasıyla ilgili bir değerlendirme yaptı.

Trump, "Türkiye'ye yaptırım getirecek misiniz?" sorusuna, "Hayır. Şu anda buna bakmıyoruz" yanıtını verdi.

"İLİŞKİLERİMİZ ÇOK KATMANLIDIR"

Türkiye'nin S-400'leri almasına ilişkin Beyaz Saraydan dün yapılan açıklamada, S-400'lerden dolayı Türkiye'nin artık F-35 projesinin parçası olamayacağı belirtilerek, "ABD, Türkiye ile stratejik ilişkisine halen çok değer vermektedir. NATO müttefikleri olarak ilişkilerimiz çok katmanlıdır ve sadece F-35'lere bağlı değildir" değerlendirmesi yapılmıştı.

"ABD, TÜRKİYE'NİN STRATEJİK ORTAKLIĞINA DEĞER VERİYOR"

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) da Türkiye'nin, S-400 alımından dolayı F-35 projesinden çıkarılması için sürecin başlatıldığını bildirerek, "Bununla beraber ABD, Türkiye'nin stratejik ortaklığına halen çok değer vermektedir" açıklamasını yapmıştı.

Trump'tan kritik Türkiye açıklaması
Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Türkiye, Güncel

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