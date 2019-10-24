Trump'tan yeni Suriye açıklaması: Petrol sahalarında DEAŞ'a izin vermeyeceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin Twitter adresinden yaptığı açıklamada "Suriye'deki petrol sahalarında IŞİD'ın yeniden yapılanmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

Twitter hesabından açıklama yapan Trump, "Dün Türkiye ve Kürtlerle ilgili yaptığım konuşmamda bahsettiğim petrol sahaları, Kürtlere yaptığımız yardım ile geri alana kadar IŞİD tarafından yönetiliyordu. IŞİD'in buralardan yeniden canlanmasına ve bu alanlara sahip olmasına asla izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Trump daha sonraki paylaşımında da, ''Belki de, Kürtlerin petrol bölegsine yönelme vakti gelmiştir'' şeklinde konuştu.

TRUMP ASKERLER PETROL BÖLGELERİNDE KALACAK DEMİŞTİ

Trump, dün yaptığı açıklamada "Şu anda bölgedeki ülkeler, Türkiye-Suriye sınırındaki polislik faaliyetlerine yardım etmek için tüm sorumluluğu üstlenmeli. Diğer ülkelerin de bu bölgeye dahil olmalarını istiyoruz. Petrolü güvence altına aldık bu nedenle de az miktarda ABD askeri, petrol olan alanlarda kalacak" demişti.

PENTAGON, PETROL BÖLGELERİNE ASKER VE TANK SEVKİYATI YAPACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Washington yönetiminin bir yandan Suriye'den çekilirken diğer yandan da ülkenin doğusundaki petrol sahalarının güvence altına alınması için bölgeye Abrams tankları ve asker göndermeyi planladığı belirtildi.

Newsweek'e konuşan ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) bir üst düzey yetkili, Washington'un yaklaşık 30 Abrams tankını askeri personelle birlikte ABD öncülüğündeki IŞİD'le mücadelede yer alan Kürt güçlerin kontrol ettiği, verimli petrol sahalarının bulunduğu Suriye'nin doğusuna göndermeyi planladığını, bunun için Beyaz Saray'ın onayının beklendiğini ifade etti.