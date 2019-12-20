Son Dakika: Trump, Türkiye'ye yaptırım içeren savunma bütçesini bugün onaylayacak

ABD Başkanı Donald Trump, içerisinde Türkiye'ye yaptırımların da yer aldığı 2020 savunma bütçesini bugün imzalayacağını açıkladı. Trump'ın söz konusu bütçeyi onaylamasıyla Türkiye'ye S-400, F-35 ve TürkAkım projesiyle ilgili Türkiye'ye yaptırım uygulanacak.

TÜRKİYE'YE ÇEŞİTLİ YAPTIRIMLAR GELECEK



Tasarının Türkiye ile ilgili kısmında, Ankara'nın S-400 hava savunma sistemlerini alım işlemlerine devam ettiği gerekçesiyle Türkiye'ye F-35 uçaklarının teslim edilmemesi öngörülüyor.

Aynı zamanda Türkiye'ye ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırım Yoluyla Mücadele (CAATSA) Yasası kapsamında yaptırım uygulanması gerektiği belirtiliyor.

Bütçenin, "Ulusal Savunma Stratejisi Kapsamında Modernizasyon Programları" kısmında da Türkiye tarafından sipariş edilen uçakların alımı için 440 milyon dolarlık fon ayrılacağı kaydediliyor.

Tasarıda Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması gerektiği vurgulanıyor.

Tasarı, Savunma Bakanlığı'na, F-35 üretim bantları olan Lot 12, 13 ve 14 kapsamında, Türkiye'nin siparişlerini en üst seviyeye çıkararak üretime sokması ve ABD Hava Kuvvetleri için yapılandırılarak satın alması için ek fon sağlıyor.

RUSYA ORTAKLI TÜRKAKIM'A YAPTIRIM

Tasarıda, Rus enerji ihracatına katkı sağlayan enerji boru hatlarının inşasında çalışan bazı gemi şirketlerine yaptırım uygulanması şartı da bulunuyor.

Bütçe tasarısında, "Bu yasanın kanunlaşmasından sonraki 60 ve sonraki her 90 günde Dışişleri Bakanlığı, Hazine Bakanlığı'na danışarak Kuzey Akımı 2 ve TürkAkım projeleri veya bu projelerin yerine inşa edilecek diğer projelerin inşası için deniz seviyesinden 100 fit ve üzeri derinliğe boru hattı döşeyen gemilerin tespitine ilişkin raporu, ilgili kongre komitelerine sunacaktır" hükmü bulunuyor.

Bu projelere gemi sağlayan yabancı kişi ve kuruluşların da yaptırım için tespit edilmesi gerektiği vurgulanıyor.

NE OLMUŞTU?

İlk olarak ABD Temsilciler Meclisi, Rus gazını Avrupa'ya taşıyacak olan TürkAkımı projesi, S-400'ler ve F-35'lerle ilgili yaptırımları içeren 738 milyar dolarlık savunma bütçesini onaylamıştı. Sonrasında Senato tarafından kabul edilen bütçe, Trump'a sunulmuştu. Trump daha önce de Türkiye'ye de yaptırım içeren savunma bütçesiyle ilgili yasayı imzalamak için hazır olduğunu belirtmişti.