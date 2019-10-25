Trump yine tehdit etti: Türkiye, Kürtlere ateş açarsa geniş çaplı yaptırımlar uygularım

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin ABD ve Rusya ile ayrı ayrı yaptığı anlaşmaların ardından Suriye'deki durumu değerlendiren yeni tweet attı.

Daha önceleri de Türkiye'ye yönelik olarak küstahça tehditler savuran Trump, "Türkiye, oldukça yakın bölgelere gitmek için Güvenli Bölge diye bilinen yerden çekilmekte olan Kürtlere ateş açmaması gerektiğini tümüyle anlıyor. İhlal halinde geniş çaplı yaptırımların dayatılacağını tekrarlamama gerek yok. İyi gidiyor! IŞİD'i Kürtler emniyete alırken Türkiye de yedek destek olarak hazır..." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör koridorunu engellemek maksadıyla 9 Ekim'de Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştı. Harekat kapsamında 700'ün üzerinde terörist etkisiz hale getirilmişken harekatın 9'uncu gününde Trump'ın A Takımı Türkiye'ye gelerek Erdoğan'la görüşmüştü. Görüşmeden, Türkiye'nin operasyonlara 120 saatliğine ara vermesi ve bu süre zarfında teröristlerin Güvenli Bölge'den çekilmesi kararı çıkmıştı.