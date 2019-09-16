Türkiye ve ABD'nin güvenli bölgede gerçekleştirdiği 5. ortak devriyeden ilk kareler geldi

Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'nin kuzeyinde oluşturduğu tahkimatların ve arazinin gözlemlendiği ve sonuncusu geçen hafta Perşembe günü yapılan devriye uçuşlarının 5'incisi bugün gerçekleştirildi.

Türkiye ve ABD arasında gerçekleştirilen ortak devriyeden ilk kareler geldi.

Sınırın Suriye tarafından gelen 2 helikopter havadayken Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 2 helikopter de 13.40 sıralarında havalandı. Türkiye ve ABD'ye ait 4 helikopter sınır hattına yöneldi. ABD'ye ait helikopterler sınırın Suriye, TSK'ya ait helikopterler ise Türkiye sınırında uçuşa başladı. Sınırın iki yakasında uçuş yapan helikopterlerin devriye görevinin yaklaşık 2 saat sürdü.

İLK DEVRİYE 8 EYLÜL'DE YAPILMIŞTI



Türk Silahlı Kuvvetleri ile ABD silahlı kuvvetleri Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında ilk ortak kara devriyesine 8 Eylül'de başlamıştı.Türkiye Milli Savunma Bakanlığı kara devriyesinden ilk fotoğrafları Twitter hesabı üzerinden kamuoyuyla paylaşmıştı.