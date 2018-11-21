TSK, Cerablus'u Kuşatma Altına Aldı! Şuheda el Şarkiya'nın 5 Yöneticisi Teslim Oldu

Hırsızlık, gasp ve çete faaliyetlerine katıldıkları gerekçesiyle TSK destekli Suriye Ulusal Ordusu (Ceyşül Vatani) tarafından Afrin'de Şuheda el Şarkiya grubuna karşı başlatılan kapsamlı operasyon El Bab, Azez ve Cerablus'a kaydırıldı.

ÇETE ÜYELERİ ETKİSİZ HALE GETİRİLİYOR

Güvenlik bölgesi kapsamına alınan üç bölgede kanun dışına çıkan silahlı gruplar etkisiz hale getiriliyor. Ulusal ordu tarafından yapılan açıklamada, sürdürülen operasyonlarda çete gruplarının çoğunun çatışmaya girmeden teslim olduğu ifade edildi. Halkın güvenliğini tehdit eden ve kanun dışına çıkan kişilere karşı operasyonların devam edeceği ifade edilen açıklamada, onlarca çete üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

ÜST DÜZEY 5 YÖNETİCİ TESLİM OLDU

Çete ile TSK arasında diyalog devam ediyor. Eğer masadan anlaşma çıkmazsa, TSK bölgeye operasyon düzenleyecek. Genel olarak olumlu hava içerisinde geçen görüşmelerinin ardından çetenin üst düzey 5 yöneticisi ÖSO'ya teslim oldu.