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Son Dakika: Tüm araçlar için egzoz emisyon ölçümü süresi ertelendi

Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, tüm araçlar için egzoz emisyon ölçümü süresinin ertelendiğini duyurdu.

07.04.2020 11:33 | Son Güncelleme: 07.04.2020 12:01

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olanların sahip olduğu araçların egzoz emisyonlarının ölçümü geçen hafta ertelenmişti. Alınan yeni karar doğrultusunda, tüm araçların egzos emisyon ölçümü ertelendi.

BAKAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Konu hakkında bir açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında, egzoz gazı emisyon ölçüm süresi dolan vatandaşlarımız 3 ay içerisinde ölçüm yaptıramamaları halinde, bu süre sonundan itibaren 45 gün içerisinde emisyon ölçümlerini yaptırabilecek" dedi.

65 YAŞ ÜSTÜNÜN DE ERTELENMİŞTİ

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstünün sokağa çıkmasının yasaklanmasının ardından, bu gruptaki vatandaşların sahip olduğu araçların egzoz emisyonları da ertelenmişti.

Son Dakika: Tüm araçlar için egzoz emisyon ölçümü süresi ertelendi
Etiketler: Koronavirüs, Murat Kurum, Ekonomi, Güncel

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Tüm araçlar için egzoz emisyon ölçümü süresi ertelendi

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