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Son Dakika: Türk bayrağını yırtan Yunan vekil Lagos'a verilen ceza belli oldu

Son dakika: Avrupa Parlamentosu, Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekili Lagos'a ödenek kesintisi ve 4 gün parlamento faaliyetlerine katılmama cezası verdi.

11.02.2020 17:21 | Son Güncelleme: 11.02.2020 17:46

Yunan milletvekili Ioannis Lagos, Avrupa Parlamentosu'nda ırkçı bir hareket sergileyerek Türk bayrağını yırtmıştı. Lagos'un bu hareketi Türkiye'de büyük tepkiye sebep olmuş ve hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu. Öte yandan ırkçı Yunan vekil hakkında Avrupa Parlamentosu da kararını verdi.

CEZASI BELLİ OLDU

Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekili Lagos'a Avrupa Parlamentosu tarafından ödenek kesintisi ve 4 gün parlamento faaliyetlerine katılmama cezası verildi.

NE OLMUŞTU?

Avrupa Parlamentosunda (AP) ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos, Yunan adalarındaki göçmenlerin durumuna ilişkin oturumda Türk bayrağını yırtmıştı.

Lagos, Yunan vatandaşlarının yüzde 70'inin yasa dışı göçe karşı olduğunu, ülke halkının göçmenler tarafından saldırılara uğradığını iddia etti. Irkçı Lagos, "Bir tarafta da Türkiye var, her istediğini yapabiliyor. Ülkemize akın akın göçmen geliyor. İşte bu Türk bayrağı, bununla ne yapılır, yırtıp atılır. Artık buna bir son vermeliyiz" deyip ve kağıttan yapılmış Türk bayrağını yırtarak büyük bir provokasyona imza atmıştı.

TEPKİ GÖRMÜŞTÜ

Yunan vekilin bu küstah davranışı Türk kamuoyunda büyük tepkiye sebep olurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da, "Bizim bayrağımızı biliyorsunuz, rengi şehidimizin kanıdır. O onun kansızlığını gösteren bir şeydir" ifadeleriyle tepki göstermişti.

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