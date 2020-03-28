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Son Dakika: Türk Hava Yolları, iç hat bilet satışına kısa bir süre ara verdi

Son dakika: THY'den yapılan açıklamada "Yurt içi seyahatler valilik izniyle yapılacağı için iç hat bilet satışına kısa bir süre ara verildi" denildi.

28.03.2020 17:54 | Son Güncelleme: 28.03.2020 17:59

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, yurt içi seyahatlerinin Valilik izni ile gerçekleştirilebilecek olması nedeniyle İçişleri Bakanlığı ile gerekli iletişim altyapısı kurulana kadar iç hat bilet satışlarına kısa süreyle ara verildiğini duyurdu.

Üstün, Twitter hesabından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sayısı azaltılan iç hatlardaki bilet satışları hakkında duyuru yaptı.

"İLETİŞİM ALTYAPISI KURULANA KADAR ARA VERİLDİ"

Yahya Üstün, "Değerli misafirlerimiz, yurt içi seyahatlerin Valilik izni ile gerçekleştirilebilecek olması nedeniyle İçişleri Bakanlığı ile gerekli iletişim altyapısı kurulana kadar iç hat bilet satışlarımıza kısa süreyle ara verilmiştir." ifadelerini kullandı.

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NE OLMUŞTU?

Öte yandan, THY'den bugün yapılan açıklamada, 29 Mart'tan itibaren iç hatlarda, Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Trabzon, İzmir ve Van seferlerinin icra edileceği bildirilmişti.

Son Dakika: Türk Hava Yolları, iç hat bilet satışına kısa bir süre ara verdi

Kaynak: AA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Türk Hava Yolları, Ekonomi, Güncel

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Türk Hava Yolları, iç hat bilet satışına kısa bir süre ara verdi

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