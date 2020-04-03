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Son Dakika: Türk Hava Yolları iç hat seferlerini 20 Nisan'a kadar durdurdu

Son dakika: Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında iç hatlarda 14 büyükşehire yapılan seferlerin 20 Nisan tarihine kadar iptal edildiğini açıkladı.

03.04.2020 23:15 | Son Güncelleme: 03.04.2020 23:38

Koronavirüs önlemleri kapsamında 30 büyükşehire araç giriş ve çıkışının yasaklanmasının ardından Türk Hava Yolları da gerçekleştirdiği iç hat uçuşlarını 15 gün süreyle durdurduğunu açıklandı.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter 'dan yaptığı açıklamada, "Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 30 büyükşehirden havayolu ile de çıkışların 15 gün süreyle geçici durdurulmasından dolayı, iç hatlarda 14 büyükşehire yapılan kısıtlı sayıdaki iç hat seferlerimiz, 20 Nisan tarihine kadar iptal edilecektir" ifadesini kullandı.

Son Dakika: Türk Hava Yolları iç hat seferlerini 20 Nisan'a kadar durdurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bilim Kurulu toplantısının ardından koronavirüs salgınına karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı. Tedbirler kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'a araç giriş ve çıkışları 15 gün süreyle yasaklandı.

Son Dakika: Türk Hava Yolları iç hat seferlerini 20 Nisan’a kadar durdurdu
Etiketler: Türk Hava Yolları, Bilal Ekşi, Twitter, Güncel

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Türk Hava Yolları iç hat seferlerini 20 Nisan'a kadar durdurdu
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