TÜRK-İŞ eylem kararı aldı

TÜRK-İŞ Koordinasyon Kurulu, 2019-2020 toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine eylem kararı aldı. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay bayramdan sonraki Perşembe günü sabah tüm işçilerin katılımıyla iş yerlerinde basın açıklaması yapacaklarını söyledi.

TEMSİLCİLER GÜVENPARK'TA BULUŞACAK

Ertesi gün işçiler öğle yemeği yemeyecek. Pazartesi günü de sendika temsilcileri Ankara Güven Park'ta buluşacak.

EYLEMİN YOL HARİTASI BELLİ OLDU

Eylem kararının ardından TÜRK-iŞ'ten yapılan duyuruda eylemin yol haritası anlatıldı. İşte o açıklama:

"Süresi 2019 yılında yenilenecek kamu kesimi toplu iş sözleşmelerinde gelinen son durumu değerlendirmek amacıyla -Kamu Koordinasyon Kurulu ile Ankara'da bulunan sendika genel başkanlarının katılımıyla yapılan toplantıda aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1- 15 Ağustos 2019 Perşembe günü sabahı, hazırlanan ve ekte gönderilen bildiri iş yerlerinde mesai başladığında okunacak ve ardından bir saat oturma eylemi yapılarak işçilerin üretimden gelen gücü gösterilecektir.

2- 16 Ağustos 2019 Cuma günü iş yerlerinde işçiler öğle yemeği yemeyerek ortak tepkilerini gösterecektir.

3- 19 Ağustos 2019 Pazartesi günü TÜRK-İŞ üyesi sendikaların bütün genel başkan ve merkez yöneticileri ile şube yönetim kumlu üyeleri saat 10.00'da Ankara'da genel merkez binamızda toplanacaktır. Daha sonra Güven Park'a gidilerek kitlesel basın açıklaması yapılacaktır.

4- Bu süreçte TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu 15 Ağustos 2019 Perşembe gününden itibaren Ankara'da olağanüstü toplanarak gelişmeleri değerlendirecek ve gerektiğinde yeni kararlar alacaktır."

GREV İHTİMALİ MASADA

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, kamudaki 200 bin işçiyi ilgilendiren 2019 yılı Toplu İş Sözleşmesi süreciyle ilgili, "Masa başında bitmesini arzu ediyoruz. Ben bu yaştan sonra grev meraklısı değilim ama kanundan aldığımız yetkiyi kullanmaktan hiç çekinmeyiz, onu da yaparız." demişti.

TÜRK-İŞ NE TALEP EDİYOR?

Pazarlık masasında işçileri temsil eden Türk-İş, en düşük ücretlerin 3 bin 500 liraya yükseltilmesi, tüm kamu işçilerine seyyanen brüt 300 lira zam, ilk altı ay yüzde 15, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylarda enflasyon artı 3 puan refah talep etmişti.