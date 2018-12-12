Yönetimdeki Anlaşmazlık Nedeniyle Türk Kızılayı'na Kayyum Atandı

Türkiye'nin en önemli yardım derneği olan kamuya ait Kızılay'a kayyum atandı.

Yönetime muhalif üyelerin olağanüstü genel kurula gidilmesi için açtıkları davayı sonuçlandıran Ankara 9'uncu Sulh Hukuk Mahkemesi, Kızılay'a kayyum atanmasını kararlaştırdı.

KAYYUM OLARAK İLHAMİ YILDIRIM GÖREVLENDİRİLDİ

Olağanüstü genel kurulu yapmak üzere Adalet Bakanlığı Müşaviri Mekan Sırakaya, Kızılay Ankara İl Başkanı Ahmet Hizanlıoğlu ve İstanbul İl Başkanı İlhami Yıldırım kayyum olarak görevlendirildi.

KIZILAY YÖNETİMİ KARARA İTİRAZ EDECEK

Türk Kızılayı'na kayyum atanması kararına Kızılay yönetimi üst mahkemede itiraz edecek.