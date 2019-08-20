Türk konvoyuna saldırıyla ilgili Çavuşoğlu'ndan açıklama: Rejim ateşle oynamamalı

İdlib'de Türk konvoyuna yapılan ve 3 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Esad'ın ateşle oynamaması gerektiğini vurgulayıp "Rus muhataplarımızla iletişim içindeyiz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile El Salvador Dışişleri Bakanı'nın ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, İdlib'de TSK konvoyuna yapılan saldırılarla ilgili de soruları yanıtladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

EL SALVADOR'A BÜYÜKELÇİLİK AÇILACAK

"El Salvador Ankara'da büyükelçilik açmak istiyor. Bizde açılacak büyükelçiliğe her türlü desteği vereceğiz. Biz de El Salvador'da büyükelçilik açacağız."

TSK KONVOYUNA SALDIRI: REJİMİN ATEŞLE OYNAMAMASI GEREKİYOR

"Rus muhataplarımızla temasa geçtik. 9. Gözlem Noktası'nı bir yere taşımak gibi bir niyetimiz yok, arkadaşlarımız gerekli tedbirleri alıyor. Rejimin ateşle oynamaması gerekiyor, askerlerimizin güvenliği için ne gerekiyorsa yaparız. Ama işin o noktaya gelmesini temenni etmeyiz. Bir an önce siyasi sürece odaklanmamız lazım. Zaten Eylül ayında biliyorsunuz Türkiye-İran- Rusya üçlü zirve gerçekleşecek."

ABD İLE MÜŞTEREK HAREKAT MERKEZİ

"ABD'den yetkililer gelmeye başladılar çalışmalar sürüyor. Her konuda anlaştık dersek olmaz. Farklı düşündüğümüz alanlarda tabii ki biz müzakeremizi sürdüreceğiz. Olur, olmazsa bizim kendi planımız, oraya girme konusunda var. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı nettir."

NE OLMUŞTU?

Milli Savunma Bakanlığı dün yaptığı açıklamada "İdlib'de 9 Numaralı Gözlem Noktası'na intikal esnasında konvoyumuza bir hava saldırısı düzenlenmiş, 3 sivil ölmüş, 12 sivil yaralanmıştır" demişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Türk konvoyuna yapılan saldırıyı şiddetle kınadıklarını açıklamıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sözcüsü Stephane Dujarric , "Bu haberler bizi ciddi şekilde endişelendiriyor ve İdlib'deki şiddetin sadece insani bir mesele olmadığını hatırlatıyor. Aynı zamanda bölgesel güvenlik açısından da önemli bir risk teşkil ediyor" ifadelerini kullanmıştı.