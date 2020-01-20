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Son Dakika: Türk Telekom'dan internet erişimi açıklaması: Saat 18.45'te problem tamamen sona ermiştir

Son dakika: Türk Telekom servislerinde yaşanan internet sorunuyla ilgili açıklama yapıldı. Türk Telekom, internet erişiminde yaşanan sorunun saat 18.45 itibarıyla tamamen çözüldüğünü, internet trafiğinin normal seyrine döndüğünü duyurdu.

20.01.2020 19:50 | Son Güncelleme: 20.01.2020 20:20

Gmail, YouTube gibi servislerine erişim sorununun yaşanmasının ardından Türk Telekom'dan açıklama geldi. Google servislerinin yanında genel olarak internet bağlantısında da zaman zaman yavaşlama meydana gelmesinin ardından Türk Telekom, servislerine siber saldırı yapıldığını duyurdu. Bu açıklamanın ardından sorunun saat 18:45'te tamamen giderildiği duyuruldu.

SİBER SALDIRI YAPILDIĞI AÇIKLANMIŞTI

Gmail, YouTube gibi Google servislerine erişim sorununun yaşanmasının ardından Türk Telekom'dan açıklama geldi. Google servislerinin yanında genel olarak internet bağlantısında da zaman zaman yavaşlama meydana gelmesinin ardından Türk Telekom, servislerine siber saldırı yapıldığını duyurdu.

PROBLEM GİDERİLDİ

Daha sonra bir açıklama daha yapan şirket, "20 Ocak 2020 Pazartesi günü internet erişiminde yaşanan problemler saat 18:45'te tamamen sona ermiştir. Yurtdışı operatör kaynaklı olan sorun çözülmüş olup, yurt içi ve yurt dışı internet trafiği normal seyrine dönmüştür. Alanında yetkin ekiplerimizin, kullanıcıların bu aksaklıktan en az seviyede etkilenmesi adına yoğun bir çalışma gösterdiğini kamuoyunun bilgisine sunarız." dedi.

Son dakika: İnternet servisleri çöken Türk TelekomSon dakika: İnternet servisleri çöken Türk Telekom'dan açıklama: Sorun siber saldırı kaynaklı

Son Dakika: Türk Telekom'dan internet erişimi açıklaması: Saat 18.45'te problem tamamen sona ermiştir

Türk Telekom, Google, Ekonomi, Güncel


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