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Son dakika: Türk ve Rus heyetleri İdlib için görüşüyor

Son dakika: Türk ve Rus heyetleri bugün saat 10.00'da, rejim güçlerinin saldırılarının yoğunlaştığı İdlib için görüşmeye başladı.

26.02.2020 09:26 | Son Güncelleme: 26.02.2020 10:11

'nin kentinde yükselen tansiyon için kritik görüşme başladı. Türk ve Rus heyetleri rejim saldırılarının yoğunlaştığı İdlib için bugün saat 10.00'da bir araya geldi.

İDLİB MASAYA YATIRILACAK

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin saldırıları devam ediyor. Bu saldırılar sonucu biri sivil personel olmak üzere toplamda 16 askerimiz şehit oldu. Rejim güçlerinin saldırıları İdlib'de yaşayan sivil vatandaşların da Türkiye sınırına göç etmesine sebep oldu. Son olarak 40 bin sivil daha Türkiye sınırına dayandı. Türk ve Rus heyetleri bugün gerçekleştirecekleri görüşmede İdlib sorununu masaya yatıracak ve kalıcı çözüm için iş birliği yapacak.

ERDOĞAN DUYURMUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı açıklamada, Rusya heyetinin İdlib görüşmeleri için yarın Türkiye'ye geleceğini bildirerek, "5 Mart'ta Sayın Putin ile bir araya gelmemiz söz konusu olabilir" diye konuşmuştu.

LAVROV ATEŞKES ÇAĞRISINI REDDETTİ

İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen 43. BM İnsan Hakları Konseyi Oturumu kapsamında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Bazı hükümetler radikal ve terörist gruplar tarafından yürütülen skandal eylemleri haklı göstermek istiyor. Bu şartlarda ateşkes istemi, insan haklarını savunma amacını göstermez, tersine teröristlere ayrıcalık tanınması ve onların faaliyetlerinin desteklenmesi anlamına gelir" yorumunda bulundu.

NE OLMUŞTU?

Suriye'nin Türkiye sınırında yer alan İdlib kentinde, Türk gözlem noktalarına yapılan hava saldırıları sonucu; 3 Şubat'ta 8 askerimiz, 10 Şubat'ta 5 askerimiz, 20 Şubat'ta 2 askerimiz, 22 Şubat'ta ise 1 askerimiz olmak üzere toplam 16 askerimiz şehit düşmüştü.

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Suriye, İdlib, Güncel


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