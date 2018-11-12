'Türkçe Ezan' Çıkışı ile Gündeme Gelen CHP'li Yılmaz, Parti Yönetimi İçin Söylediği Sözler Nedeniyle 2. Kez Disipline Sevk Edildi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, Habertürk TV'de yayınlanan Türkiye'nin Nabzı programındaki 'Türkçe ezan' sözleri nedeniyle kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmişti. Kararın ardından açıklamada bulunan Yılmaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert sözlerle yüklenmişti. Karara tepki gösteren Yılmaz, parti yönetimi için sarf ettiği sözler sebebiyle ikinci kez kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

'GÖREV VE SORUMLULUKLA BAĞDAŞMAYAN TUTUM'

CHP Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grup Yönetim Kurulu bugün yaptığı toplantıda, Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz'ın 'Partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak' ile 'Partinin temel ilkelerine aykırı siyasal çalışmalara ve eylemlere katkıda bulunmak' fiileri nedeniyle 'Gruptan kesin çıkarma cezası' ile tedbirli olarak cezalandırılması önerisiyle Grup Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine karar verdi. Karar oy birliğiyle alındı.

CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz

"CHP'NİN POLİTİKASI OLAMAZ"

Karara sert sözlerle tepki gösteren Yılmaz "Bu disiplin soruşturması yanlıştır, hukuksuzdur kınıyorum. Bu CHP'de farklı bir yerde olduğumuzun göstergesidir. Eğer kendi partisinde kendi milletvekillerine karşı sansür uyguluyorlarsa bu CHP'nin politikası olamaz. Bütün seçimleri kaybedip hala koltuğunu terk etmeyen anlayış CHP politikası olamaz. Sana olan umudumu kesmiş bitirmişim ben. Hesabın benim önümü kesmek beni şeytanlaştırmak sen neyi savunuyorsun?" ifadelerine yer vermişti.

"SİZ AŞAĞILIK BİR İŞE İMZA ATTINIZ"

Yılmaz, "Sen istiyorsun ki Öztürk Yılmaz partiden defolup gitsin istiyorsun çünkü sen beni rakip olarak görüyorsun. AKP ile iş tutuyorsun yanlış yoldasın. Partiyi zorlama hala yerel seçimlerde de yanlış yoldasın. Arkamda duramadın trollere teslim ettin. İstiyorsun ki çekip gideyim. Sen yönetemiyorsun ben de bir hazırlık içindeyim biliyorsun. Genel başkanlık olarak bir hazırlığımın olduğunu biliyorsun. Sen beni rakip olarak görüyorsun. Parti içindeki yükselişimden rahatsızsın. Tarih seni yargılayacak. Siz aşağılık bir işe imza attınız. İstifa etmiyorum ne yapıyorsan yap. Sıkıyorsa at beni buradan rezil ol kepaze ol.'' diyerek Kılıçdaroğlu'na yüklenmişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu