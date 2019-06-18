Son dakika! Türkiye, ABD'nin S-400 mektubuna yanıt gönderdi

Milli Savunma Bakanlığı, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan tarafından gönderilen mektuba cevap verildiğini açıkladı. Mektupta, üsluptan duyulan rahatsızlık özellikle vurgulandı.

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, 6 Haziran'da S-400 konusunda Türkiye'yi tehdit eden bir mektubu Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a göndermişti. Akar da geçtiğimiz günlerde gerekli cevabın hazırlandığını ifade etmişti. Bakanlık, bugün yaptığı açıklamada mektuba cevap verildiğini duyurdu.

TÜRKİYE'NİN GÖNDERDİĞİ MEKTUBUN DETAYLARI

Milli Savunma Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'ın 06 Haziran 2019 tarihli mektubuna bugün itibariyle Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından cevabi bir mektup gönderilmiştir. Mektupta müttefiklik ruhuna uygun olmayan üslup ve yaklaşımdan duyulan rahatsızlık yeniden vurgulanmış; bilinen görüşlerimiz detaylı olarak aktarılmıştır. Karşılıklı saygı ve dostluğa dayalı bir şekilde diyaloğun sürdürülmesinin ve sorunlara uygun bir çözüm bulunmasına yönelik çalışmalara devam edilmesinin önemi ifade edilmiştir."

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

ABD'NİN GÖNDERDİĞİ MEKTUBUN DETAYLARI

ABD Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a gönderdiği mektupta, "Türkiye'nin S-400'ü teslim alması takdirinde F-35'leri alamayacağını" ifade etmişti.

Yeni pilotların F-35 eğitiminin durdurulacağını da yazan Shanahan, Pentagon'un bu adımlarının ABD'nin Rusya'yı hedeflediği "ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası" (CAATSA) kapsamı dışında olduğunu, bu yönde Kongre'de güçlü bir kararlılık olduğunu aktarmıştı.

Shanahan, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 savunma sistemini alması takdirinde ABD ve NATO ile işbirliğinin zedeleneceğini de sözlerine eklemişti.

"Türkiye'nin savunma sektörü ve ekonomik hedeflerinin bu durumdan zarar göreceğini, işsizliğin artacağını, büyümenin ve uluslararası ticaretin kayıp yaşacağını" vurgulayan Shanahan, CAATSA yaptırımlarının uygulanması takdirinde iki ülke arasında 75 milyar dolar olarak belirlenen ticaret hacmi hedefinin sarsılacağını ifade etmişti.

ABD Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan

ABD İLE S-400 KRİZİ

ABD, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemlerini teslim alınmasını istemiyor. ABD gerekçe olarak S-400'lerin Amerikan silahlarıyla uyumsuzluğunu gösteriyor. Türkiye de bunun milli bir mesele olduğunu vurgulayarak karardan geri adım atmayacağını söylüyor. ABD, yaptırım silahını kullanarak Türkiye'ye geri adım attırmaya çalışsa da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "S-400 konusu bizim için bitmiştir" diyerek konuyu kapatmıştı.