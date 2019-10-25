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Son Dakika: Türkiye, ABD'ye terörist elebaşı Mazlum Kobani için nota verdi

Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Terörist elebaşı Mazlum Kobani için ABD'ye yazılı nota ile görüşme olamaz diye bildirdik" dedi.

25.10.2019 12:27

Türkiye, terör örgütü YPG'nin elebaşı Mazlum Kobani'nin ABD ile görüşme ihtimaline karşın ABD'ye nota verdi. Son günlerde terörist elebaşı Kobani'nin ABD'ye gitmek için vize işlemlerinin hızlandırıldığı kamuoyunca biliniyordu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, "Terörist elebaşı Mazlum Kobani için ABD'ye yazılı nota ile görüşme olamaz diye bildirdik" dedi.

Türkiye karşıtı ABD'li senatör Lindsay Graham, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya yazdığı mektupta Kobani'nin vize işlemlerinin hızlandırılarak ABD'ye ziyaretinin bir an önce gerçekleşmesi için talepte bulunmuştu.

"GÖRÜŞME KABUL EDİLEMEZ"

ABD'nin terörist Kobani ile görüşme ihtimaline tepki gösteren Çavuşoğlu, "Hakkında kırmızı bültenle arama olan bir teröristle müttefiklerimizin görüşmesi kabul edilemez. Hele hele üst düzeyde görüşmeler yapılması kabul edilemez. Biz teröristleri meşrulaştırmaya başladığımız zaman yarın Bağdadi'yle de(Ebu Bekir el-Bağdadi, DAEŞ elebaşı) o zaman görüşürler. Diğer teröristlerle de görüşürler. Oysa bizim için DAEŞ, PKK, FETÖ hepsi terör örgütüdür. BOKO-HARAM ve diğer terör örgütleri de dahil" dedi.

4 MİLYON TL ÖDÜLLE ARANIYOR

Mazlum Kobani kod adlı terörist Şahin Ferhat Abdi en çok aranan teröristler listesinde 4 milyon TL ödülle kırmızı kategoride aranıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün TRT'de katıldığı canlı yayında "ABD'nin bu adamı bize iade etmesi lazım" demişti.

NOTA NEDİR?

Bir devletin başka bir devlete ya da o devletin elçisine önemli bir siyasal konuyla ilgili olarak yaptığı sözlü ya da yazılı bildiri.

Son dakika: Adalet Bakanı açıkladı: Terörist elebaşı Mazlum Kobani için kırmızı bülten çıkarıldıSon dakika: Adalet Bakanı açıkladı: Terörist elebaşı Mazlum Kobani için kırmızı bülten çıkarıldı

Son Dakika: Türkiye, ABD'ye terörist elebaşı Mazlum Kobani için nota verdi

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